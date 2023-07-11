Москва, 11 июля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина. Об этом он заявил в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились президентом Владимиром Зеленским. Запись разговора опубликовали в Telegram-канале пранкеров.

OMER MESSINGER/EPA/ТАСС Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

«Я не стал вас [Украину] за это винить», — сказал Киссинджер.

В разговоре российские пранкеры от имени Зеленского поинтересовались у Киссинджера, кто стоит за атакой на «Северные потоки». В ответ на это он заявил, что думал, что за атакой стоит Украина.

Также Киссинджер в беседе заявил, что не верит, что Украина сможет вернуть Крым. Он признался, что в США неофициально выступают за установление режима прекращения огня, но не за мирные переговоры.

Диверсия на «Северных потоках» произошла в сентябре 2022 года. Неизвестные с помощью серии взрывов разрушили нити трубопроводов в исключительной экономической зоне Швеции и Дании. Власти этих стран, а также Германии проводят расследование, но под предлогом конфиденциальности не передают сведения представителям России. В стране возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Со ссылкой на разведданные, изученные чиновниками США, The New York Times (NYT) в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. Версию о причастности частной проукраинской группировки президент России Владимир Путин назвал «полной чушью». По словам президента, очевидно, что теракт совершили на государственном уровне. Российский лидер отметил, что теоретически во взрывах были заинтересованы США.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и их союзники по-прежнему не представили убедительных опровержений фактов, свидетельствующих об их причастности к подрыву.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов считает, что целостность «Северных потоков» могло нарушить лишь огромное количество взрывчатки, а новая версия западных медиа далека от действительности. Так он отреагировал на информацию, опубликованную американским интернет-порталом The Grayzone, который сообщил, что для подрыва могли не использовать большое количество взрывчатки. Вместо этого ключевую роль в диверсии якобы сыграло высокое давление в трубопроводах. Эксперт подчеркнул, трубопровод делается из прочной стали и у него толстые стенки, поэтому внутреннее давление никак не могло повлиять на трубу.

Новое открытое заседание Совета Безопасности ООН по подрыву «Северных потоков» Россия запросила на 11 июля. Полянский отметил, что правительство Британии запросило пригласить для отчёта представителей Швеции, Дании и Германии.