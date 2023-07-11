Москва, 11 июля, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер не верит, что Украина сможет вернуть Крым. Об этом он заявил в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским. Запись разговора опубликовали в Telegram-канале пранкеров.

Станислав Красильников/ТАСС Генри Киссинджер

«Я думаю, что возвращение Крыма приведёт к эскалации. Я был убежден, у нас с вами всё время были некоторые публичные разногласия по этому вопросу», — сказал Киссинджер.

Он также рассказал про беседу с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком о разграничении прекращения огня и мирных переговоров. Киссинджер признался, что в США неофициально выступают за установление режима прекращения огня, но не за мирные переговоры.

В беседе дипломат выразил уверенность, что Украина взорвала «Северный поток — 2», а также заявил, что европейские страны выступили против членства Украины в НАТО на встрече Бильдербергского клуба.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ФРС США Джером Пауэллом от имени Зеленского. В беседе Пауэлл констатировал провал западных антироссийских санкций, похвалил главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину, отметив, что Россия смогла справиться с санкционным давлением. Тогда же глава ФРС пожаловался на высокую инфляцию в США, которая, по его мнению, может стать разрушительной для мировой экономики.

В апреле американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал заявления бывшего президента Франции Франсуа Олланда по ситуации на Украине, сделанные в ходе разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Обнародованный фрагмент из пранка продемонстрировал, как Олланд назвал Минские соглашения способом выиграть время, чтобы вооружить ВСУ, и признал, что западные страны принимали участие в государственном перевороте на Украине в 2014 году.

В марте Олланд заявил, что Минские соглашения, которые были заключены главами России, Франции, Германии и Украины в 2014 году, позволили Киеву нарастить военную мощь.