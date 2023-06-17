Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль не согласна с мнением экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что для прекращения конфликта на Украине последнюю якобы нужно принять в НАТО. Она заявила об этом 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Петр Ковалев/ТАСС Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль

«Генри Киссинджер сам изменил свою позицию на 180 градусов, потому что в начале 2022 года он был одним из тех голосов, которые говорили, что фундаментальной причиной кризиса было членство Украины», — сказала она в интервью телеканалу РБК.

Кнайсль напомнила, что в 2008 году Соединённые Штаты вместе с другими странами Североатлантического альянса, в том числе Британия с Нидерландами, продвигали вхождение Украины в НАТО, однако тогда это предложение заблокировали Германия и Франция, так как, по их мнению, это способствовало бы изменению баланса сил.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая Киссинджер заявил, что, по его утверждению, для безопасности Европы Украины якобы нужно взять в альянс. Экс-госсекретарь отметил, что считает, что в этом случае Киев не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне. При этом он назвал Украину страной с лучшим оружием и наименее стратегически опытным руководством в Европе.

Позднее заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Киссинджер неправ в своём предложении взять Украину в НАТО. Он уточнил, что при таком варианте развития ситуации России пришлось бы жёстко отвечать всеми возможными средствами, так как националистический режим Киева не откажется от попыток вернуть утраченные территории, что, в свою очередь, привело бы к применению пятой статьи Вашингтонского договора.