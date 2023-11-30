Москва, 30 ноября, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер всегда отстаивал идеи сбалансированности в международной политике. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 ноября заявил директор международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фёдор Лукьянов.

Ранее стало известно, что Киссинджер умер на 101 году жизни у себя дома, в Коннектикуте.

Как отметил Лукьянов, та линия, которая возобладала в современных США, диаметрально противоположна мировоззренческой и академической позиции, которую Киссинджер отстаивал всё жизнь. Она заключалась в том, что во внешней политике первичен баланс сил.

«Этим внешняя политика ни в коем случае не исчерпывается, но предпосылкой для стабильности является именно баланс сил и учёт интересов всех вовлечённых. Эта мысль возникла у Киссинджера на очень раннем этапе, — рассказал Лукьянов. — И уникальность Киссинджера заключается в его абсолютной целостности. Он принадлежал к школе реализма в международных отношениях. Это направление противоположно тому, что сейчас считается правильным и установочным в США и на Западе в целом, где доминирует либеральный подход, когда упор делается не на интересы, а на ценности и идеологию».

По мнению Лукьянова, в нынешней ситуации полного международного хаоса было бы разумно обратить внимание на идеи Киссинджера. Но этого делать никто не захотел. Более того, как отметил политолог, Джозеф Байден — это первый за очень много лет президент США, который не встречался с Киссинджером.

«А ведь все до него, включая взбалмошного и безумного Трампа, считали необходимым с ним встретиться и посоветоваться», — подчеркнул Лукьянов.

По его мнению, если говорить о той роли, которую сыграл Киссинджер в отношениях СССР и США, то она была как позитивной, так и негативной. С одной стороны, Киссинджер был одним из архитекторов разрядки, хотя делал это не из симпатий к Советскому Союзу, а опять-таки из своего представления: должно быть определённое равновесие. С другой стороны, его курс на примирение США с Китаем оказался очень болезненным для СССР.

«Второго Киссинджера не будет. Он абсолютно уникален. Он был крупный историк и международник. Выдающаяся политическая карьера. До последних лет он оставался очень трезвомыслящим человеком. Такого больше нет и точно не будет. Просто потому, что современные обстоятельства людей такого рода не порождают», — подытожил Лукьянов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в 2001 году Киссинджер занял первое место в рейтинге 100 ведущих интеллектуалов мира по количеству упоминаний в СМИ. С 1973 по 1977 годы Киссинджер возглавлял Госдепартамент в ходе правления 37-го и 38-го президентов США Ричарда Никсона и Джеральда Форда. С 1969 по 1975 год Киссинджер также работал советником Белого дома по национальной безопасности.

В последние годы Киссинджер неоднократно высказывался по теме российско-украинского конфликта. В частности, он предположил, что теракт на «Северных потоках» совершил киевский режим, и предсказал, что желание Украины захватить Крым, вернувшийся в состав России по итогам законного референдума, приведёт к эскалации.

По мнению Киссинджера, в будущем отношения между Россией и Европой должны строиться на определённых договорённостях и консенсусе, что возможно по итогам конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что нельзя допустить возможности «ослабления России до состояния недовольной беспомощности», так как в этом случае возникнет новая напряжённость.

Также Киссинджер заявил, что причиной конфликта на Украине стало стремление сделать её членом НАТО, что было серьёзной ошибкой.