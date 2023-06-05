Москва, 5 июня, 2023, 13:39 — ИА Регнум. В НАТО есть представители тех стран, для которых фигура президента Украины Владимира Зеленского оказалась неудобной и проблемной, некоторые хотели бы его заменить, поэтому отношение у членов альянса к нему не всегда лестное, о чём и говорит экс-офицер американской разведки Скотт Риттер. Так в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев прокомментировал заявление Риттера о ненависти членов НАТО к украинскому лидеру.

Kay Nietfeld/Global Look Press Владимир Зеленский

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил во время эфира, что представители НАТО испытывают ненависть к президенту Украины и не уважают его. Аргументировал он это фактом того, что украинский народ ведут «на убой», Зеленский же этому не противится. Также Риттер счёл невозможным вступление Украины в НАТО. По мнению экс-офицера, президент грезит мечтой об альянсе, которая никогда не сбудется.

«В НАТО много стран, и их представители по-разному относятся к фигуре Зеленского. Есть его хозяева, а есть те, для кого он стал проблемой. Возможно, в США отношение к нему сложное. Америка изначально не думала, что украинский конфликт так затянется и будет носить настолько рискованный характер. Администрация Байдена готовилась к почётному сливу Зеленского, но он принял сопротивление. Сейчас же Вашингтону уже неважно, кто будет стоять в Киеве», — объяснил слова Риттера о ненависти членов НАТО Борис Межуев.

При этом с мнением бывшего американского разведчика о том, что у Украины не получится вступить в североатлантический альянс, политолог согласен. Он напомнил, что в США есть две противоположные позиции относительно принятия Киева в НАТО — это путь, озвученный бывшим главой Госдепа и экс-советником президента США по нацбезопасности Генри Киссинджером, а также мнение действующего госсекретаря США Энтони Блинкена. Так называемая доктрина Киссинджера предполагает прекращение Украиной всех военных действий, отказ от части своих бывших территорий в пользу мира взамен на гарантию принятия в альянс. Позиция Блинкена в корне противоположна и предполагает членство Украины в НАТО при восстановлении её территориальной целостности.

«На ближайшем саммите (в Вильнюсе 11–12 июля — прим. ред) за вступление Киева единогласно не проголосуют. И отложат вопрос до времени завершения конфликта. Пообещают членство потом. Но после завершения конфликта Украина в НАТО уже никому не будет нужной. И вопрос будет спущен на тормоза», — отметил Межуев.

По словам политолога, сейчас вопрос о вступлении в НАТО поднимают те, кто надеется на скорейшее завершение украинского конфликта. Одним из условий сделки могла бы быть гарантия принятия Украины в НАТО с отказом от территорий, которые она потеряла. Однако, как заметил Межуев, после выступления г-на Блинкена в Хельсинки такое развитие событий становится маловероятным. Эксперт уточнил, что если позиция Блинкена не будет оспорена в ближайшее время какими-то резонансными событиями, то военные действия будут продолжаться, а НАТО останется по-прежнему постоянно откладываемой на неопределённый срок мечтой Зеленского.

Также Межуев обратил внимание на то, что мы анализируем мнение бывшего разведчика США, который не располагает реальными данными действующей разведки и выражает преимущественно позицию многих отставных госслужащих и военных Штатов.

«Не будем забывать, что это субъективная позиция одного из тех, кто ушёл в палеоконсерватизм. Такие отставники считают, что Америка слишком увлеклась империалистическими планами не в угоду традиционным интересам. Он один из таких людей-публицистов, которые постоянно критикует внешнюю политику и склонны немного преувеличивать», — рассказал политолог-американист.

Заявления Скотта Риттер заметны в информационной повестке и часто вызывают резонанс в обществе. Так ранее бывший разведчик в эфире Judging Freedom назвал бессмысленными попытки государственного секретаря США Энтони Блинкена понять замыслы президента России Владимира Путина. По его словам, заявления американского госсекретаря никак не совпадают с заявлениями российского президента.