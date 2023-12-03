Вашингтон, 3 декабря, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что самая большая трудность в американо-российских отношениях заключается в отсутствии диалога между странами. Об этом он говорил во время прошедшей 18 октября онлайн-конференции, ответив на ряд вопросов участников. Часть этого интервью опубликовал журналист Рольф Добелли в статье для Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM

Спикеры отметили, что Киссинджера прославляют за вытеснение СССР с Ближнего Востока и сближение с Китаем. После этого последовал вопрос, нужно ли США вытеснять Москву или Пекин из этого региона.

«Способность вытеснить эти державы с Ближнего Востока или побудить их играть позитивную роль фундаментально зависит от китайско-американских отношений. И они не улучшаются. Сейчас самая большая трудность в отношении России заключается в том, что мы не услышали, что они думают, потому что диалога с Россией вообще нет», — ответил Киссинджер.

Он также посоветовал Вашингтону примириться с Пекином, ответив на вопрос, какая должна быть позиция США по отношению к Китаю.

Как сообщало 28 ноября ИА Регнум, по мнению МИД России, отношения с американскими партнёрами находятся в плачевном состоянии. Заместитель главы ведомства Сергей Рябков считает, что в такой ситуации не следует вести диалог о контроле над вооружениями.

Для их улучшения, продолжил дипломат, США должны продемонстрировать существенные сдвиги к лучшему. Москве нужны зримые свидетельства того, что американская сторона видит невозможность продолжать нынешнюю политику, которая стала ещё враждебнее к России с началом спецоперации.

В тот же день Рябков заявил о стремлении США создать смуту внутри России и нарастающую нацеленность на смену российской власти.