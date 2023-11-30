Хартфорд, США, 30 ноября, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Генри Киссинджер

«Генри Киссинджер умер сегодня дома в [штате] Коннектикут в возрасте 100 лет», — уточняют журналисты.

Он возглавлял Госдепартамент США с 1973 по 1977 год в ходе правления 37-го и 38-го американского президентов Ричарда Никсона и Джеральда Форда. С 1969 по 1975 год Киссинджер также работал советником Белого дома по национальной безопасности.

В 2001 году он занял первое место в рейтинге 100 ведущих интеллектуалов мира по количеству упоминаний в СМИ. Этот список составил чикагский федеральный судья Ричард Познер.

В мае 2023 года, когда Киссинджеру исполнилось 100 лет, он дал интервью журналу The Economist. В ходе беседы с представителями редакции он перечислил три причины для начала третьей мировой войны

Киссинджер также заявил, что в мире «царит беспорядок», поскольку большинство крупных стран лишилось ориентиров и стремится адаптироваться к новым условиям.