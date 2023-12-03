Вашингтон, 3 декабря, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Бывший советник по национальной безопасности США и экс-госсекретарь Генри Альфред Киссинджер предполагал, что создание двух независимых государств — Палестины и Израиля не решит застарелый ближневосточный конфликт. Об этом он заявил, как предполагается, в одном из последних интервью, написал журналист Рольф Добелли в статье для Politico.

Li Rui/Global Look Press Генри Альфред Киссинджер

Он пояснил, что во время одной из онлайн-конференций 18 октября, обсуждая недавнюю эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем, Киссинджеру задали несколько вопросов, которые он разрешил опубликовать. Среди них было уточнение о том, возможен ли когда-либо прочный мир на Ближнем Востоке без решения о создании двух государств.

«Он сказал группе, что, по его мнению, решение о создании двух государств не является жизнеспособным, что вместо этого Западный Берег должен быть поставлен под контроль Иордании. Он также сказал, что США должны стремиться к сближению с Китаем и что мир столкнулся с кризисом лидерства», — заявил Киссинджер.

В контексте создания суверенной Палестины американский дипломат сообщил, что формальный мир не даст прочного мира в этом регионе, и «опыт ХАМАС» тому подтверждение. По его мнению, создание сектора Газа произошло для того, чтобы проверить возможность существования двух государств. Киссинджер сказал, что за последние два года это привело к ухудшению ситуации в сравнении с 2005 годом.

Как сообщало 15 ноября ИА Регнум, глава российского МИД Сергей Лавров заявлял о неизбежности создания государства Палестина в историческом аспекте.

21 ноября он призвал прямо сейчас начать подготовку к переговорам по палестинскому государству — независимому, целостному, суверенному в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом Лавров говорил во время встречи с главами МИД ряда стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В основе многолетнего конфликта между палестинцами и израильтянами лежат территориальные споры. На основании декларации Бальфура от 1920 года на территории Палестины необходимо было создать «очаг еврейского народа».

Затем в 1947 году, после прекращения действия мандата Великобритании над Палестиной, встал вопрос о создании двух независимых государств — Израиля и Палестины. 29 ноября 1947 года ООН приняла резолюцию о создании на спорной территории двух независимых государств. Города Иерусалим и Вифлеем, согласно принятому документу, переходили под международное управление по причине наличия там важных религиозных мест.