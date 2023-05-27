Вашингтон, 27 мая, 2023, 03:02 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете Wall Street Journal сказал, что попытки Украины вернуть Крым могут негативно отразиться в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Для России потеря Севастополя, который никогда в истории не был украинским, была бы таким ударом, что целостность государства оказалась бы под угрозой», — пояснил он, добавив, что это нежелательно для мира после Украины.

Как сообщало ИА Регнум, отметивший 27 мая 2023 года 100-летний юбилей Генри Киссинджер, заявил, что в мире «царит беспорядок». У большинства крупных стран нет внутренних ориентиров, они пытаются адаптироваться к новым обстоятельствам.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума, который состоялся после госпереворота на Украине. Киевский режим до сих пор не признаёт итогов волеизъявления народа и не теряет надежды вернуть полуостров под свою юрисдикцию.

Присоединение Крыма к Российской империи, которое произошло 240 лет назад, принесло в регион мир, считает глава республики Сергей Аксёнов.