Вашингтон, 30 ноября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США, экс-советник по национальной безопасности, лауреат Нобелевской премии мира Генри Альфред Киссинджер скончался в среду, 29 ноября, в возрасте 100 лет, сообщило агентство Reuters.

Станислав Красильников/ТАСС Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

Киссинджер умер в своём доме в Коннектикуте. У него осталась жена Нэнси Магиннес Киссинджер, с которой они прожили почти 50 лет. Причина смерти не уточнялась. Церемония прощания состоится в семейном кругу, после которой пройдёт публичная поминальная служба в Нью-Йорке. Вместо цветов семья предложила сделать пожертвования в Медицинский центр для животных в Нью-Йорке или Центр глобальных отношений Генри Киссинджера.

Реакция мира

Бывший президент США Джордж Буш стал одним из первых, кто отдал дань уважения Генри Киссинджеру, назвав его «одним из самых надёжных и самобытных голосов в международных делах».

Кроме того, CNBC назвал его выдающимся американским дипломатом, а Washington Examiner — одним из самых влиятельных государственных деятелей XX века. При этом китайская Global Times назвала Киссинджера старым другом Китая, добавив, что китайский народ никогда не забудет его исторический вклад в развитие двусторонних связей с США.

Российский лидер Владимир Путин также выразил соболезнования в связи со смертью Киссинджера. В телеграмме он написал, что ушёл из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель. По словам главы государства, на протяжении многих десятилетий Киссинджер пользовался заслуженным авторитетом во всём мире.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев также отметил, что Киссинджер был прагматиком, который учитывал реалии, а не только следовал канонам американской внешней политики. Как заявил политик, сейчас в администрации США и в западном мире не осталось и следа от таких людей.

Почему выдающийся?

Бежавший из нацистской Германии со своей семьей в подростковом возрасте Киссинджер создал репутацию уважаемого государственного деятеля, выступал с речами, давал советы как республиканцам, так и демократам, а также управлял глобальным консалтинговым бизнесом.

В мае 99-летний Киссинджер дал развёрнутое интервью британскому изданию The Economist. В нём он назвал США и Китай наибольшими угрозами миру. Дипломат отметил, что потенциал обеих стран способен уничтожить человечество. При этом бывший глава Госдепа воздал должное предложенным Россией в конце 2021 года проектам договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Он также посетовал, что вашингтонское руководство не восприняло всерьез эти предложения, которые могли бы стать отправной точкой для переговоров по Украине.

Экс-госсекретарь США говорил, что причиной конфликта на Украине стало стремление сделать её членом НАТО, что является серьёзной ошибкой. При этом он отмечал, что попытки Украины вернуть Крым могут негативно отразиться в мире. Он считал, что для России потеря Севастополя, который никогда в истории не был украинским, была бы таким ударом, что целостность государства оказалась бы под угрозой. Дипломат также заявил, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина.

Биография

Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 года в баварском городе Фюрт в религиозной еврейской семье. После переезда в США семья жила бедно. Он учился в колледже Нью-Йорка на бухгалтера и подрабатывал на фабрике по производству бритвенных помазков. В 1943-м Киссинджера призвали в армию. Блестящая армейская характеристика помогла ему поступить в Гарвард. После учёбы продолжал работать в университете.

С 1969 по 1975 год он был советником Белого дома по национальной безопасности, а с 1973 по 1977 год Киссинджер возглавлял Госдепартамент в ходе правления 37-го и 38-го президентов США Ричарда Никсона и Джеральда Форда. В 1973 году Киссинджера удостоили Нобелевской премии за его роль в прекращении войны во Вьетнаме.

В 2001 году Киссинджер занял первое место в рейтинге ста ведущих интеллектуалов мира по количеству упоминаний в СМИ. Он является автором ряда книг, среди которых «Мировой порядок», «О Китае», «Дипломатия».

Как отмечал ИА Регнум директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев, Киссинджер принадлежит к старой школе «реальной политики» и в своей работе исходит из концепции баланса интересов и баланса сил. Однако, как считает эксперт, в наши дни такой подход не признаётся американской дипломатией.

Директор международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фёдор Лукьянов заявил, что Киссинджер всегда отстаивал идеи сбалансированности в международной политике. Эксперт также отметил, что та линия, которая возобладала в США, диаметрально противоположна мировоззренческой и академической позиции, которую отстаивал Киссинджер.