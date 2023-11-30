Москва, 30 ноября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Ни в администрации США, ни в западном мире не осталось таких политиков как бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Генри Киссинджер

Он отметил, что Киссинджер многие годы преданно служил своей стране. При этом он был прагматиком, который учитывал реалии, а не только следовал канонам американской внешней политики.

«Сейчас не осталось и следа от таких людей, как он, в администрации США и в западном мире», ― написал Медведев в соцсети X (бывшая Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер ушёл из жизни в возрасте 100 лет. О смерти политика стало известно 30 ноября. Он возглавлял Госдепартамент США с 1973 по 1977 год в ходе правления 37-го и 38-го американских президентов Ричарда Никсона и Джеральда Форда.

В период 1969 по 1975 год Киссинджер также являлся советником Белого дома по национальной безопасности. В 2001 году политик занял первое место в рейтинге 100 ведущих интеллектуалов мира по количеству упоминаний в СМИ.

Президент России Владимир Путинвыразил соболезнования вдове бывшего госсекретаря США. Российский лидер назвал политика выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным государственным деятелем. Глава государства отметил, что неоднократно лично общался с Киссинджером, которого считает глубоким и незаурядным человеком, а также сохранит о нём самую светлую память.

Директор международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фёдор Лукьянов в беседе с корреспондентом ИА Регнум заявил, что Киссинджер всегда отстаивал идеи сбалансированности в международной политике. По его мнению, в нынешней ситуации полного международного хаоса было бы разумно обратить внимание на идеи политика.