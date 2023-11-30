Москва, 30 ноября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жене бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера Нэнси в связи с кончиной её супруга. Телеграмму главы государства 30 ноября опубликовали на сайте Кремля.

ТАСС/ Daniel Vogl/dpa Генри Киссинджер

«Ушёл из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всём мире», — отметил президент.

Путин добавил, что с именем Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия Вашингтона, позволившая в своё время добиться разрядки международной напряжённости и важнейших договорённостей между СССР и США, способствовавших укреплению глобальной безопасности.

Глава государства отметил, что неоднократно лично общался с Киссинджером, которого считает глубоким и незаурядным человеком, а также сохранит о нём самую светлую память.

«Желаю Вам, а также всем родным и близким покойного, душевной стойкости перед лицом этой тяжёлой утраты», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 ноября стало известно, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер ушёл из жизни в возрасте 100 лет. Политик возглавлял Госдепартамент США с 1973 по 1977 год в ходе правления 37-го и 38-го американских президентов Ричарда Никсона и Джеральда Форда.

В период 1969 по 1975 год Киссинджер также являлся советником Белого дома по национальной безопасности. В 2001 году политик занял первое место в рейтинге 100 ведущих интеллектуалов мира по количеству упоминаний в СМИ.