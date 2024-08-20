Чикаго, США, 20 августа, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден процитировал экс-госсекретаря Генри Киссинджера, сказавшего незадолго до смерти, что Европа со времён Наполеона не смотрела на Россию без опаски. Выступление американского лидера на съезде Демократической партии в Чикаго 19 августа транслировал телеканал CBS News.

Global Look Press/IMAGO/CNP / MediaPunch

По словам Байдена, деятельность его предшественника Дональда Трампа на посту президента США из-за его доктрины «Америка прежде всего» привела к изменению мира и к тому, что Евросоюз и НАТО оказались «разорваны в клочья». Действующему американскому лидеру потребовалось около 190 часов работы с европейскими коллегами, чтобы укрепить Североатлантический альянс.

«Мы это сделали, добавив в НАТО Финляндию и Швецию. За десять дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времён Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски», — сказал Байден.

Президент также пообещал, что кандидат от Демпартии, вице-президент США Камала Харрис, если победит на предстоящих выборах главы Белого дома, никогда не будет кланяться российскому лидеру Владимиру Путину.

Как предавало ИА Регнум, Байден опоздал на съезд партии почти на полчаса. Перед выступлением он расплакался, когда обнимал представившую его дочь.

Байден 21 июля объявил, что отказывается от участия в президентской гонке. По его мнению, это будет в интересах Демпартии и США. Харрис в тот же день заявила, что намерена бороться за пост главы государства.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Республиканская партия выдвинула кандидатом Трампа. Харрис для участия в выборах необходимо получить формальную номинацию от своей партии.

Киссинджер скончался 29 ноября 2023 года в возрасте 100 лет. Он занимал пост госсекретаря США с 1973 по 1977 год. За несколько месяцев до смерти политик заявил, что в мире «царит беспорядок», а большинство стран потеряли ориентиры и пытаются адаптироваться в новых условиях.