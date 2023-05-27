Вашингтон, 27 мая, 2023, 04:59 — ИА Регнум. В ближайшие нескольких лет Япония может создать своё оружие массового уничтожения, заявил в интервью газете Wall Street Journal бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Киссинджер допустил, что Япония может создать оружие массового уничтожения
Иван Шилов ИА REGNUM
Генри Киссинджер

Политик спрогнозировал, что произойти это может в течение трёх — семи лет.

По мнению экс-госсекретаря США, Пекин планирует доминировать в своём регионе. С занявшей сильную позицию страной будут вынуждены считаться Япония и Индия. В Токио в ответ могут разработать своё ядерное оружие массового уничтожения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее патриарх американской политики и дипломатии Генри Киссинджер утверждал, что Япония движется к тому, чтобы стать ядерной державой. Милитаризация Японии, возможное столкновение США и Китая и конфликт на Украине — это, по сути, три возможные точки, с которых может начаться Третья мировая, пытается предупредить бывший госсекретарь.

Япония пересмотрела три своих ключевых оборонных документа, включая Стратегию национальной безопасности.