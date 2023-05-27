Вашингтон, 27 мая, 2023, 04:59 — ИА Регнум. В ближайшие нескольких лет Япония может создать своё оружие массового уничтожения, заявил в интервью газете Wall Street Journal бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Иван Шилов ИА REGNUM Генри Киссинджер

Политик спрогнозировал, что произойти это может в течение трёх — семи лет.

По мнению экс-госсекретаря США, Пекин планирует доминировать в своём регионе. С занявшей сильную позицию страной будут вынуждены считаться Япония и Индия. В Токио в ответ могут разработать своё ядерное оружие массового уничтожения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее патриарх американской политики и дипломатии Генри Киссинджер утверждал, что Япония движется к тому, чтобы стать ядерной державой. Милитаризация Японии, возможное столкновение США и Китая и конфликт на Украине — это, по сути, три возможные точки, с которых может начаться Третья мировая, пытается предупредить бывший госсекретарь.

Япония пересмотрела три своих ключевых оборонных документа, включая Стратегию национальной безопасности.