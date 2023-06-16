Вашингтон, 16 июня, 2023, 10:55 — ИА Регнум. В будущем отношения между Россией и Европой должны строиться на определённых договорённостях и консенсусе, что возможно по итогам конфликта на Украине. Такое мнение 16 июня высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью агентству Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Генри Киссинджер

«Я бы хотел, чтобы Россия признала, что её отношения с Европой основываются на определённых договоренностях и некоем консенсусе», — сказал он.

Бывший госсекретарь отметил, что в случае «правильного» окончания конфликта на Украине такой результат, по его мнению, возможен.

Также Киссинджер указал, что становится «всё более важным», чтобы все стороны украинского конфликта стали думать об окончании его путём дипломатии. В то же время он уточнил, что считает, что не нужно допускать возможности «ослабления России до состояния недовольной беспомощности», так как в этом случае возникнет новая напряжённость.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая Киссинджер заявил, что попытки киевских властей захватить Крым могут негативно отразиться на ситуации в мире. Он подчеркнул, что потеря Севастополя для России — такой удар, в результате которого целостность государства оказалась бы под угрозой.

До этого экс-госсекретарь отметил, что причиной конфликта на Украине стало стремление сделать её членом НАТО. Он назвал это серьёзной ошибкой и добавил, что, по его мнению, Россия на протяжении многих лет занимала двойственную позицию в Европе.