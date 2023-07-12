Москва, 12 июля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами назвал виновным в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Киев, пытаясь отвести подозрения от США и администрации президента Джо Байдена, которых давно считают организаторами диверсии. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился главный научный сотрудник Института Канады и США РАН, политолог Владимир Васильев.

Станислав Красильников/ТАСС Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус пообщались с экс-госсекретарём США Генри Киссинджером под видом президента Украины Владимира Зеленского. На вопрос пранкеров, кто стоит за атакой на «Северные потоки», Киссинджер после небольшой паузы ответил, что, по его мнению, это Украина. Он добавил, что не стал бы за это винить Киев.

По мнению политолога Васильева, не стоит всерьёз воспринимать высказанное обвинение Киссинджера в сторону Украины, тем более что он уже не молод и располагает далеко не всей актуальной информацией.

«Сознание Киссинджера уже сумеречно, он уже потерял связь с реальностью. Но, возможно, он как старичок старичка так поддержал Байдена, главного подозреваемого в организации диверсии. Сегодня в мировом пространстве в круге элит озвучена версия, что подрыв организован по приказу Байдена. А если не он, тогда кто? Потому и возникают дополнительные версии про украинцев и поляков, и других», — рассказал Васильев.

Как отметил политолог, бывший американский госсекретарь опасается прямого обвинения Вашингтона в диверсии на газопроводах, поэтому предпринял попытку отвести подозрения на других возможных участников операции подрыва, а в данном случае было удобно предположить, что это сам Киев. Кроме того, по мнению Васильева, Киссинджер может стыдиться подобного участия США в международном терроризме.

С мнением предыдущего собеседника согласился и политический аналитик Павел Шипилин. Он также объяснил поведение Киссинджера проявлением патриотизма, попыткой отвести угрозу от родного государства.

«Киссинджер — старый матёрый политик и откровенный враг России. Но, общаясь с Зеленским, он позволил себе солгать. Он поступает как американский патриот, который понимает, что подорвали СП американцы, но в этой игре он предпочёл перевести стрелки на Украину», — отметил Шипилин.

Однако, по словам эксперта, бывшему политику США неприятно осознание вины его родной страны, а также он не желает верить, что его соотечественники и преемники у власти действовали не тонко, а осуществили такую прямую террористическую атаку. Также Шипилин отметил, что неслучайна была пауза перед ответом на вопрос лже-Зеленского, поскольку Киссинджера поставили в неловкое положение, и он мог продумывать варианты ответа на неудобный вопрос.

Также Киссинджер в беседе заявил, что не верит, что Украина сможет вернуть Крым. Он признался, что в США неофициально выступают за установление режима прекращения огня, но не за мирные переговоры.

Диверсия на «Северных потоках» произошла в сентябре 2022 года. Неизвестные с помощью серии взрывов разрушили нити трубопроводов в исключительной экономической зоне Швеции и Дании. Власти этих стран, а также Германии проводят расследование, но под предлогом конфиденциальности не передают сведения представителям России. Москва возбудила уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

The New York Times (NYT) в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. Версию о причастности частной проукраинской группировки президент России Владимир Путин назвал «полной чушью». По словам президента, очевидно, что теракт совершили на государственном уровне. Российский лидер отметил, что теоретически во взрывах были заинтересованы США.