Чикаго, США, 20 августа, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден в ходе съезда Демократической партии в Чикаго процитировало слова бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера о России. Его выступление вечером 19 августа транслировал американский телеканал CBS News.

J. Scott Applewhite/AP/TASS Президент США Джо Байден

По утверждению Байдена, после того как экс-президент США и кандидат на этот пост от республиканцев Дональд Трамп покинул Белый дом, Евросоюз и НАТО оказались «разорваны в клочья», так как доктрина последнего «Америка прежде всего» изменила весь образ мира. Действующий американский лидер отметил, что потратил порядка 190 часов вместе со своими коллегами из европейских стран для укрепления Североатлантического альянса.

«Мы это сделали, добавив в НАТО Финляндию и Швецию. За 10 дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времен Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа стало известно, что Байден опоздал почти на полчаса на съезд Демпартии в Чикаго. При этом перед выходом к трибуне действующий президент США дома вытер слёзы, когда обнимал представлявшую его дочь.

Позднее в этот же день глава Белого дома заявил, что вице-президент США Камала Харрис в случае её победы на президентских выборах в ноябре «никогда не будет кланяться» президенту России Владимиру Путину. По его утверждению, так якобы делает Трамп.

Трамп 19 августа обвинил демократов в госперевороте из-за неспособности действующего американского лидера Байдена составить ему конкуренцию на грядущих выборах президента США. Экс-глава Белого дома также заявил, что ему будет легче победить Харрис, сменившую Байдена в президентской гонке.