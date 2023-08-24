Политолог оценил шансы Трампа вытащить США из украинского кризиса
Политолог: Трамп хочет бросить Украину, чтобы РФ не мешала ему бороться с Китаем
Москва, 24 августа, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В США за выход Вашингтона из украинского кризиса выступают политики-прагматики, а поддержку киевского режима активно лоббируют либералы-интернационалисты и неоконсерваторы, считает Константин Блохин, политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН. Об этом он заявил 24 августа корреспонденту ИА Регнум.
Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп обвинил в некомпетентности действующего президента США Джозефа Байдена, который всё больше втягивается в украинский конфликт.
Как пояснил Блохин, такие высказывания — это не только предвыборная риторика. Взгляды Трампа на Украину кардинально отличаются от точки зрения Байдена и вообще демократов. Для Трампа Украина — это разменная монета в большой игре между Китаем, США и Россией. И многие политологи, близкие к Трампу по воззрениям, уже писали, что Вашингтону нужно отказаться от поддержки Украины лишь для того, чтобы Россия не мешала Соединённым Штатам разбираться с Китаем один на один.
Поэтому когда Трамп пришёл к власти, он хотел улучшить отношения с Россией и ухудшить с Китаем.
«Кстати, самые отвратительные впечатления у Трампа связаны с Украиной. Его друг Пол Манафорт был осуждён за коррупцию на Украине, а сам Трамп едва не получил импичмент из-за телефонного разговора с Зеленским», — напомнил Блохин.
Однако политолог подчеркнул, что американский истеблишмент может заблокировать любые попытки Трампа реализовать задуманное в отношении Украины.
Блохин констатировал, что сейчас в том, чтобы США вышли из украинского кризиса, заинтересованы прагматики-реалисты с неоизоляционистским подходом. То есть сторонники вовлечения США в мировые дела только в крайне важных для них вопросах. Например, это сенатор Рэнд Пол, дипломат Генри Киссинджер, один из самых богатых людей в мире Илон Маск.
«К сожалению, все эти люди пока не принимают политических решений. За Украину топит так называемый мейнстрим — это неоконсерваторы и либеральные интернационалисты, связанные с Демократической партией. И пока перевес сил на стороне тех, кто выступает за поддержку Украины», — подытожил Блохин.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Трампа, Байден вместо того, чтобы исключить США из украинского кризиса, предпочитает фотографироваться на пляже. Сам же Трамп убеждён в том, что если ему удастся прийти к власти, то он якобы остановит конфликт на Украине незамедлительно и «очень легко».
Трамп к настоящему моменту смог собрать больше 72 млн долларов на предвыборную кампанию, обогнав любого из его возможных конкурентов из Республиканской партии. В их числе, например, губернатор штата Флорида Рон Десантис, который пока может похвастаться лишь 17,2 миллионов долларов.
Кроме того, Трамп убеждён, что Байден попросту не дотянет до выборов президента в 2024 году, так как слаб и разумом, и телом.