Москва, 24 августа, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В США за выход Вашингтона из украинского кризиса выступают политики-прагматики, а поддержку киевского режима активно лоббируют либералы-интернационалисты и неоконсерваторы, считает Константин Блохин, политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН. Об этом он заявил 24 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп обвинил в некомпетентности действующего президента США Джозефа Байдена, который всё больше втягивается в украинский конфликт.

Как пояснил Блохин, такие высказывания — это не только предвыборная риторика. Взгляды Трампа на Украину кардинально отличаются от точки зрения Байдена и вообще демократов. Для Трампа Украина — это разменная монета в большой игре между Китаем, США и Россией. И многие политологи, близкие к Трампу по воззрениям, уже писали, что Вашингтону нужно отказаться от поддержки Украины лишь для того, чтобы Россия не мешала Соединённым Штатам разбираться с Китаем один на один.

Поэтому когда Трамп пришёл к власти, он хотел улучшить отношения с Россией и ухудшить с Китаем.

«Кстати, самые отвратительные впечатления у Трампа связаны с Украиной. Его друг Пол Манафорт был осуждён за коррупцию на Украине, а сам Трамп едва не получил импичмент из-за телефонного разговора с Зеленским», — напомнил Блохин.

Однако политолог подчеркнул, что американский истеблишмент может заблокировать любые попытки Трампа реализовать задуманное в отношении Украины.

Блохин констатировал, что сейчас в том, чтобы США вышли из украинского кризиса, заинтересованы прагматики-реалисты с неоизоляционистским подходом. То есть сторонники вовлечения США в мировые дела только в крайне важных для них вопросах. Например, это сенатор Рэнд Пол, дипломат Генри Киссинджер, один из самых богатых людей в мире Илон Маск.

«К сожалению, все эти люди пока не принимают политических решений. За Украину топит так называемый мейнстрим — это неоконсерваторы и либеральные интернационалисты, связанные с Демократической партией. И пока перевес сил на стороне тех, кто выступает за поддержку Украины», — подытожил Блохин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Трампа, Байден вместо того, чтобы исключить США из украинского кризиса, предпочитает фотографироваться на пляже. Сам же Трамп убеждён в том, что если ему удастся прийти к власти, то он якобы остановит конфликт на Украине незамедлительно и «очень легко».

Трамп к настоящему моменту смог собрать больше 72 млн долларов на предвыборную кампанию, обогнав любого из его возможных конкурентов из Республиканской партии. В их числе, например, губернатор штата Флорида Рон Десантис, который пока может похвастаться лишь 17,2 миллионов долларов.

Кроме того, Трамп убеждён, что Байден попросту не дотянет до выборов президента в 2024 году, так как слаб и разумом, и телом.