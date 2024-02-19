Материалы с тегом «Фумио Кисида»
Киев отменил выступление Зеленского на конференции в Японии
Глава киевского режима Владимир Зеленский не обратится с видеопосланием к участникам конференции по восстановлению Украины в Токио. Его выступление по видеосвязи отменили по инициативе Киева. Об этом 19 февраля сообщили модераторы мероприятия. «Однако по причинам, заявленным украинской стороной...
19 февраля 2024
В Японии отменили видеопослание Зеленского на конференции по Украине
Видеопослание главы киевского режима Владимира Зеленского, которое должны были показать на открывшейся 19 февраля в Токио японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, было отменено. Как пояснили модераторы конференции, видеопослание было отменено «в...
19 февраля 2024
В Японии заявили о намерении заключить мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь заявил о намерении заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. Об этом Кисида заявил 30 января в ходе выступления с программной речью в нижней палате парламента. «В японо-российских...
30 января 2024
Премьер Японии заявил о необходимости переговоров с лидером КНДР
Переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном необходимо провести для того, чтобы решить различные проблемы в отношениях Токио и Пхеньяна. Об этом премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в ходе выступления с программной речью в парламенте. «Проработка соответствующего вопроса продвигается на высоком...
30 января 2024
Премьер Японии прокомментировал посадку научного модуля SLIM на Луну
Успешная посадка на Луну исследовательского модуля SLIM стала чрезвычайно радостной для Японии новостью, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида в социальной сети X. «Несмотря на сообщения о том, что солнечные панели не вырабатывают энергию и необходимо проведение детального анализа, я считаю...
20 января 2024
Япония выделит Украине помощь в размере 4,5 млрд долларов
Власти Японии окажут помощь Украине в размере 4,5 млрд долларов напрямую и через Всемирный банк. Об этом решении заявил премьер-министр Фумио Кисида, сообщил японский МИД. В дипмиссии уточнили, что Япония решила предоставить дополнительную поддержку в размере 1 млрд долларов на восстановление...
7 декабря 2023
Япония готовится к онлайн-саммиту G7 с участием Украины
В среду, 6 декабря, глава киевского режима Владимир Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 («Большой семёрки»). Проведёт мероприятие премьер-министр Японии Фумио Кисида, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно. «Вечером шестого...
6 декабря 2023
В Японии готовятся к непредвиденному из-за запуска КНДР спутника
Премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции заявил, что поручил принять необходимые меры и подготовиться к возможным непредвиденным обстоятельствам в связи с уведомлением КНДР о планах по запуску спутника в период с 22 ноября по 1 декабря. «Я поручил принять меры для сбора информации и...
21 ноября 2023
Рейтинг одобрения правительства Японии достиг рекордного минимума
Рейтинг ободрения правительства премьер-министра Японии Фумио Кисида опустился до 24%, обновив тем самым последний антирекорд в 29%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого газетой «Иомиури». Согласно результатам исследования, рейтинг одобрения действующего правительства...
20 ноября 2023
Премьер Японии ужаснулся угрозе от России и Китая
Япония в настоящий момент столкнулась с самой серьёзной угрозой в сфере безопасности со времён Второй мировой войны. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. «Япония находится в самой суровой и сложной ситуации в сфере безопасности в послевоенную эпоху», — цитирует японского чиновника...
11 ноября 2023
Кисида обеспокоился патрулированием Россией и Китаем у границ Японии
Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил обеспокоенность тем, что Россия и Китай осуществляют воздушное патрулирование над акваторией Японского моря. Об этом 11 ноября сообщило агентство Kyodo. «Военная активность России и Китая растёт», — сказал Кисида перед военнослужащими воздушных сил...
11 ноября 2023
Эксперт РАН Кистанов не увидел предпосылок для мирного договора с Японией
В обозримом будущем отсутствуют перспективы заключения мирного договора между Россией и Японией, поскольку Токио фактически ведёт экономическую и информационную войну с Москвой. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока...
23 октября 2023
Кисида назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
Премьер-министр Японии Фумио Кисида готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в любое время и «без предварительных условий», заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно в ходе регулярной пресс-конференции. Генсек отметил, что такие переговоры необходимы. Он также...
новость часа
20 сентября 2023
Названы причины смены правительства в Японии
Внутриполитические сложности и падение у населения рейтинга правящей партии вынудили премьер-министра Японии Фумио Кисиду произвести кардинальные изменения в правительстве. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий...
13 сентября 2023
Против совершившего покушение на Фумио Кисиду выдвинули обвинения
Японская прокуратура выдвинула официальные обвинения против 24-летнего Рюдзи Кимуры, осуществившего весной текущего года покушение на премьер-министра страны Фумио Кисиду. Об этом в среду, 6 сентября, сообщило агентство Kyodo. По информации источника, обвиняемому, помимо покушения на убийство...
6 сентября 2023
Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог «голос Бога»
Американский лидер Джо Байден в очередной раз забылся, теперь на пресс-конференции после трёхсторонней встречи с лидерами Японии и Южной Кореи. Он не смог сразу назвать имя того, кому собирался предоставить слово. По словам президента, ему на помощь пришёл «голос Бога». «Я с нетерпением жду...
новость часа
19 августа 2023
Японские политики в Хиросиме на церемонии упомянули Россию, но забыли США
На траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году никто из японских политиков не упомянул, что бомбу сбросили американцы. Премьер Фумио Кисида и губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки, напротив, затронули Россию. «78 лет назад из-за одной атомной бомбы были...
новость часа
6 августа 2023
Секретарь Совбеза Японии Акиба и Салливан обсудили ситуацию в России
Секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба обсудил с помощником президента Соединённых Штатов Америки по нацбезопасности Джейком Салливаном ситуацию в Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщило агентство Kyodo. По информации Kyodo, в ходе переговоров стороны...
25 июня 2023
Премьер Японии заявил, что Украина находится под ядерной защитой Китая
Премьер-министр Фумио Кисида считает, что Китай предоставил Украине гарантии безопасности от применения ядерного оружия против неё. Об этом 12 июня зашла речь в ходе дебатов в комитете нижней палаты парламента. Кисида напомнил парламентариям о заключённом между Пекином и Киевом договоре об...
12 июня 2023
Япония продолжит оказывать Украине помощь в разминировании, заявил Кисида
Токио продолжит оказывать Киеву всестороннюю помощь в разминировании территорий, разборе завалов и восстановлении инфраструктуры, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида 12 июня на слушаниях в парламенте. «Мы будем использовать опыт и знания Японии в таких областях, как разминирование, разбор...
12 июня 2023