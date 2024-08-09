Токио, 9 августа, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, называющий себя главой правительства, родом из пострадавшей от атомной бомбардировки Хиросимы, он обязан добиться извинений за это от США. Об этом 9 августа заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

AP/TASS Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления с речью по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы в Мемориальном парке мира

Судзуки, слова которого привела «Газета.Ru», отметил, что нынешний премьер-министр часто говорит о том, что он из Хиросимы, однако при этом не намерен требовать от виновных в атомной бомбардировке извинений за неё.

«Но Соединённые Штаты сделали Хиросиму пострадавшей от атомного оружия. И он должен был бы сказать Америке, что она обязана извиниться перед японским народом», — сказал он.

Японский депутат напомнил, что в 2025 году исполнится ровно 80 лет с момента сброса американскими военными атомной бомбы на Хиросиму, в связи с чем, по его мнению, Кисиде необходимо предпринять усилия дипломатического характера, чтобы добиться от США извинений за это.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа Кисида в ходе траурной церемонии, посвящённой памяти жертв американской ядерной бомбардировки Хиросимы, не стал упоминать США. В то же время он в очередной раз обвинил Россию в том, что она якобы угрожает применением ядерного оружия.

Американские войска 6 и 9 августа 1945 года сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи, подавляющее большинство из них являлись мирными жителями. В годовщину этих событий в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит «Церемония мира».