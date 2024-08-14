Токио, 14 августа, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует покинуть пост главы правительства после выборов председателя правящей в стране Либерально-демократической партии. Об этом политик объявил 14 августа на экстренной пресс-конференции в своей резиденции, трансляцию вёл телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

По словам премьера, на предстоящем в сентябре голосовании людям важно продемонстрировать новую партию, а для этого следует провести прозрачные и открытые выборы, свободные обсуждения, в ходе которых партия сможет продемонстрировать изменения.

«Поэтому первый очевидный шаг — это чтобы я отошёл в сторону. Я не буду участвовать в предстоящих выборах председателя», — заверил Кисида.

Как сообщало ИА Регнум, в июне японская оппозиционная Конституционно-демократическая партия подала в парламент страны проект резолюции о недоверии правительству Фумио Кисиды. Решение было связано с многочисленными сообщениями о финансовых нарушениях в правящей Либерально-демократической партии.

Японская газета Asahi 17 июня привела данные собственного соцопроса, согласно которым политику правящей Либерально-демократической партии поддерживают лишь 19% граждан страны. Этот показатель стал самым низким за всё время проведения аналогичных соцопросов с 2001 года, отмечали авторы.