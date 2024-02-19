Токио, 19 февраля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не обратится с видеопосланием к участникам конференции по восстановлению Украины в Токио. Его выступление по видеосвязи отменили по инициативе Киева. Об этом 19 февраля сообщили модераторы мероприятия.

President Of Ukraine Office/Global Look Press Владимир Зеленский

«Однако по причинам, заявленным украинской стороной, трансляция видеопослания была отменена», — сказали модераторы во время трансляции на YouTube.

Причину отказала они не уточнили.

Япония организовала двустороннюю конференцию с участием представителей Украины. На мероприятии уже выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида и его украинский коллега Денис Шмыгаль. В конференции примут участие представители около 200 японских и украинских компаний. Также на неё планировали пригласить представителей посольств стран G7 в Токио.

Во время конференции стороны хотят определить конкретные направления для оказания помощи Украине. В Токио уже пообещали выделить на эти цели 15,8 млрд иен (106 млн долларов).

Как сообщало ИА Регнум, власти Японии 19 декабря заявили о готовности передать Киеву дополнительный пакет помощи на сумму 4,5 млрд долларов. В этот же день состоялись переговоры глав финансовых министерств и управляющих ЦБ стран G7. На повестке обсуждения была в том числе и поддержка Украины. До этого премьер Кисида заявлял, что Токио окажет помощь Киеву в размере 4,5 млрд долларов напрямую и через Всемирный банк.

Глава МИД Японии Ёко Камикава 7 января на совместной пресс-конференции с Кулебой в Киеве заявила, что страна внесёт в фонд НАТО 37 млн долларов (5,3 млрд иен). Эти средства направят на предоставление Киеву систем выявления беспилотников.

На конференции по восстановлению Украины Токио и Киев намерены подписать почти 20 совместных документов. Соглашения стороны предполагают заключить как на государственном уровне, так и на уровне бизнеса. В первую очередь речь идёт о документах, которые касаются инфраструктуры.