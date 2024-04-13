Москва, 13 апреля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Упоминание об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки без объяснения того, что их совершили США, является парадоксом. Об этом 13 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, руководитель Центра японских исследований Валерий Кистанов, комментируя соответствующее заявление заместителя постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино.

Атомный взрыв над Хиросимой, 1945 год

Постпред подчеркнула, что Япония занимает чёткую позицию в отношении российской «ядерной риторики», и напомнила об атомных бомбардировках японских городов в 1945 году, но предпочла не говорить, что их осуществили США.

«Такая принципиальная позиция Японии обусловлена тем, что руководству этой страны приходится балансировать между двумя фактами. С одной стороны, США произвели жесточайшую и беспрецедентную в мире атомную бомбардировку двух городов Японии, которая унесла жизни десятков тысяч людей и разрушила эти города. С другой стороны, по иронии судьбы США в настоящее время стали главным военно-политическим партнёром Японии», — отметил Кистанов.

Исходя из этого, Япония должна как-то смягчать тот факт, что именно США принесли неисчислимые бедствия этой стране в результате атомной бомбардировки. И этой позиции Япония придерживается последовательно на протяжении фактически всего послевоенного периода, когда она стала тесно сотрудничать в военной сфере с США, добавил эксперт.

По его словам, ирония судьбы заключается также в том, что США, сбросившие атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, раскрыли над Японией свой собственный ядерный зонтик. Парадокс в том, что Япония, исходя из того, что она единственная в мире стала жертвой этой атомной бомбардировки, фактически скрывается под американским ядерным зонтиком.

Позиция замалчивания факта о том, что нынешний покровитель Японии, США, сбросили на страну атомную бомбу, прослеживается в различных ситуациях. Например, нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида, уроженец Хиросимы, пытается использовать этот факт в своей политической деятельности. В мае прошлого года именно в Хиросиме он провёл саммит «Большой семёрки». И там широко обсуждался тезис о том, что Япония как пострадавшая страна теперь выступает лидером в борьбе за ядерное разоружение. Но никто не упоминал о том, что именно США нанесли этот ядерный удар. При этом говорилось, что Россия якобы шантажирует мир применением ядерного оружия. И этот тезис постоянно присутствует в японском дискурсе, и он декларируется при любом событии и информационном поводе.

«Поэтому нет ничего удивительного, что Мицуко Сино высказался в таком же ключе. Это парадокс, когда они упоминают о трагедии в Хиросиме и Нагасаки, не упоминают об ответственности США и притягивают к этому Россию. В результате получается, что это якобы Россия чуть ли не виновата в произошедшем. Такая риторика будет продолжаться в обозримом будущем. Такой посыл в японском внешнеполитическом нормативе будет присутствовать постоянно», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино заявила на заседании Совета Безопасности по Украине, что Токио никогда не смирится с ядерной угрозой со стороны России, так как повторение трагедий Хиросимы и Нагасаки недопустимо.12 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в Конгрессе США, что Токио — верный союзник и стойкий друг Вашингтона. Он обвинил Россию в использовании «ядерной угрозы», но также умолчал, кто именно стоял за бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал слова Кисиды «стыдом и позором».

Ранее кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр заявила, что «забывчивость» японских политиков, молчащих о том, кто устроил атомную катастрофу в Хиросиме, говорит об их страхе перед США.

6 августа 2023 года в Японии вспоминали жертв ударов, нанесённых американской авиацией в 1945 году. Японские политики, которые выступали на церемонии в Хиросиме, не упомянули, что бомбу сбрасывали Военно-воздушные силы США. Кроме того, о виновнике трагедии также забыл в своём послании и глава ООН.