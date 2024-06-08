Токио, 8 июня, 2024, 05:46 — ИА Регнум. Власти Японии на саммите G7 заключат с Украиной соглашение о поддержке сроком на десять лет. Документ будет касаться ряда сфер. Подробности сообщил телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Отмечается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите G7 в Италии, где и планируется подписание соглашения.

В рамках договора Япония намерена оказывать Украине помощь в сфере безопасности, включая предоставление «нелетальных» оборудования и материалов, а также данных разведки. Кроме того, японцы будут помогать в лечении украинских солдат.

Что касается восстановления инфраструктуры, Япония намерена участвовать в разминировании, улучшении гуманитарного положения женщин, детей, а также оказывать содействие развитию сельскохозяйственного сектора Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что условий для возобновления мирного договора между Москвой и Токио пока нет. Он напомнил, что Япония присоединилась к призывам добиться стратегического поражения РФ, вводит антироссийские санкции, а также оказывает военную поддержку Украине.

Японские власти считают неприемлемыми заявления о том, что диалог между Москвой и Токио возможен лишь после смены позиции Японии по Украине.

Реакция властей Японии на слова Путина об условиях возобновления диалога достаточно ожидаема, заявил 6 июня на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.