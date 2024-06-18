Токио, 18 июня, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Японская оппозиционная Конституционно-демократическая партия подала в парламент страны проект резолюции о недоверии правительству Фумио Кисиды, сообщило 18 июня информагентство «Киодо».

Yoshio Tsunoda/Global Look Press Фумио Кисида

Решение связано с многочисленными сообщениями о финансовых нарушениях в правящей Либерально-демократической партии, сказано в публикации.

«В Либерально-демократической партии подозрения о теневых деньгах стали хроническими, она неспособна сформировать новое правительство», — заявил глава оппозиционной партии Кэнта Идзуми.

В случае принятия резолюции парламентом правительство Японии в течение 10 дней должно уйти в отставку либо премьер-министр должен принять решение о роспуске парламента и назначении новых выборов. При этом необходимого для утверждения резолюции большинства голосов в парламенте у оппозиции нет.

Ранее японские СМИ сообщали, что на счета экс-премьера Японии Синдзо Абэ и одного из руководителей правящей партии Тосиро Никая поступало больше средств, чем указывалось в декларациях. Сумма неуказанных средств составила не менее 3 млн долларов. Прокуратура Японии начала расследование.

Как сообщало ИА Регнум, одним из фигурантов скандала в правящей Либерально-демократической партии о получении «откатов» стал генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно. Он занимал пост генерального секретаря фракции Абэ в правящей партии и, как подчёркивала оппозиция, не мог не быть в курсе происходящего.

В декабре 2023 года Конституционно-демократическая партия подготовила проект резолюции о вотуме недоверия генсеку правительства, но утверждён он не был.

17 июня японская газета Asahi со ссылкой на данные собственного соцопроса сообщила, что политику правящей Либерально-демократической партии поддерживают лишь 19% граждан страны. Этот показатель стал самым низким за всё время проведения аналогичных соцопросов с 2001 года, отмечалось в публикации.