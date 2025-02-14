Токио, 14 февраля, 2025, 10:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая, говоря о сложностях в отношениях с Россией, призвал наладить взаимопонимание с Москвой. Это произошло 14 февраля в ходе пресс-конференции в Токио.

Global Look Press

Прежде японские политики высокого ранга, говоря о проблемах во взаимодействии с РФ и о том, что Токио продолжит действовать в национальных интересах, упоминали о «нападении» на Украину. В частности, так поступал бывший премьер-министр Фумио Кисида.

Ивая обошелся без слова «нападение», когда отвечал на вопрос, изменится ли политика Токио из-за возможных сдвигов в отношениях между Россией и США, на это обратило внимание «РИА Новости».

«Между нашими странами есть много проблемных моментов, японо-российские отношения находятся в сложном состоянии, но мы считаем, что Россия — страна-сосед и с ней необходимо взаимопонимание», — процитировало агентство главу японского внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 января заявил, что политика Токио в отношении Москвы остаётся откровенно недружественной. Днём ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба признал, что российско-японские отношения переживают тяжёлые времена, но заявил, что Токио нацелен на заключение мирного договора с Москвой после разрешения разногласий.

МИД РФ 20 января сообщил, что Россия готова рассмотреть инициативы Японии по возобновлению двустороннего диалога, когда Токио подкрепит эти декларации реальными шагами, отказавшись от недружественной политики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января отметил, что из Японии время от времени поступают сигналы о готовности возобновить диалог, а также просьбы разрешить японским гражданам снова посещать Курильские острова в рамках культурных программ. Он уточнил, что уровень таких обращений всегда несолидный.

В свою очередь в отношениях между Россией и США наметился сдвиг. Президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Беседа длилась около полутора часов. Также главы государств договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе.

Журналисты западных изданий отметили, что телефонная беседа глав двух государств взволновала и ошеломила украинских и европейских чиновников, внушив им опасения о возможном прекращении поддержки киевского режима. По мнению неназванного чиновника в Евросоюзе, глава Белого дома поступил предательски.