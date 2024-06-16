Токио, 16 июня, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Глава правительства Японии Фумио Кисида покинул саммит по Украине на курорте Бюргеншток в Швейцарии через два с половиной часа после приезда. Произнеся небольшую речь и поучаствовав в фотосессии, он уехал с мероприятия.

TASS / EPA/URS FLUEELER Глава правительства Японии Фумио Кисида

Кисида в 14:47 мск вылетел в Швейцарию из Италии, где участвовал в саммите G7. Самолёт приземлился в Цюрихе в 16:26 мск, и политик сразу же отправился в Бюргеншток. Телекамеры зафиксировали его приезд на курорт в 18:03 мск, сообщили «Известия».

На конференции по Украине японский премьер-министр выступил с непродолжительной речью, в 20:00 мск принял участие в фотосессии и уже в 20:30 покинул Бюргеншток. В 22:07 Кисида вылетел из Цюриха в Токио.

В Бюргенштоке он находился не более двух с половиной часов.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня в Бюргенштоке открылась так называемая мирная конференция по Украине, инициированная киевским режимом, без участия России. Лидеры многих стран отказались лично участвовать в мероприятии.

В частности, президент США Джо Байден не поехал в Бюргеншток, несмотря на то, что он был перед этим в Европе и участвовал в саммите G7 в Италии. Американскую делегацию на конференции в Швейцарии возглавила вице-президент Камала Харрис.

Пекин не отправил на конференцию своих представителей. Как объяснила 31 мая официальный представитель МИД Китая Мао Нин, на мероприятии не будет второй стороны конфликта — России, не будет и объективного обсуждения украинской проблемы. К тому же организаторы мероприятия, судя по заявлениям в преддверии саммита, не собираются рассматривать предложенный Пекином вариант урегулирования.

Также отказались ехать на саммит в Бюргеншток президент Бразилии Лула да Силва и избранный президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Президент Владимир Путин 14 июня представил в МИД России вариант урегулирования ситуации на Украине, назвав условия, на которых Москва согласится начать с Киевом переговоры. Для этого киевский режим должен вывести войска со всей территории новых регионов России, официально отказаться от планов войти в НАТО. Когда это произойдёт и будет задокументировано, ВС России прекратят огонь. Также глава государства заявил, что необходимым условием является отмена западных санкций.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не может участвовать в подписании письменных договорённостей, поскольку юридически нелегитимен.

Как отметил замглавы фракции «Единая Россия» депутат Госдумы Евгений Ревенко, предложенный президентом вариант — это реальный путь к миру на Украине.