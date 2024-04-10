Вашингтон, 10 апреля, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден подарил премьер-министру Японии Фумио Кисиде деревянный стол и коллекцию виниловых пластинок, на которых записана музыка американских исполнителей. Он сделал этот презент в ходе визита японского премьера в Вашингтон, сообщает издание Hill.

IMAGO/Bonnie Cash/Pool via CNP/Global Look Press Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден

«Официальным подарком стал 17-дюймовый трёхногий стол, изготовленный вручную японско-американской компанией из Пенсильвании. Он изготовлен из американского чёрного ореха и включает табличку в память об этом визите», — говорится в материале.

Издание уточняет, что также Байден вручил Кисиде литографию в рамке, двухтомный комплект пластинок с автографами Билли Джоэла и коллекцию винтажных виниловых пластинок известных американских исполнителей, которая была упакована в кастомизированную кожаную коробку.

Из текста следует, что подарки получила и супруга Кисиды Юко. Первая леди США Джилл Байден вручила ей картину с изображением вишнёвого дерева, которое они вместе посадили на лужайке Белого дома весной прошлого года.

Кроме того, супруга японского премьера получила в дар футбольный мяч с автографами женской национальной сборной Штатов по футболу и женской национальной сборной Японии по футболу.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей речи в Конгрессе США 11 апреля намерен заявить о необходимости Токио разделить с Вашингтоном бремя ответственности за сохранение мирового порядка в момент, когда Соединённые Штаты сталкиваются с неуверенностью в себе и усталостью.

Кроме того, сообщалось, что США намереваются расширить функции штаба американских войск в Японии. Штаты собираются расширить обмен информацией с японской стороной.

Также планируется реализовать комплексное обновление двустороннего договора о безопасности. Указанные предложения обсудят на встрече в Вашингтоне премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден.