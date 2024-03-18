Токио, 18 марта, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Япония продолжит придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией и решение территориального вопроса, сообщил журналистам 18 марта премьер-министр страны Фумио Кисида.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Отношения Японии и России находятся в таком положении, когда перспективы ведения переговорного процесса, в первую очередь по мирному договору, не видны», — отметил он.

Вместе с тем Кисида добавил, что Япония будет придерживаться своей позиции на заключение такого соглашения.

Как сообщало ИА Регнум, российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. Так, в январе 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Токио не прилагает никаких усилий для нормализации отношений с Москвой и не идёт на компромиссы. Напротив, Япония присоединилась к стану недружественных России государств.

Представитель Кремля также указывал на отсутствие конструктивности со стороны Токио в двусторонних отношениях.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в январе 2024 года заявил, что Москва может подписать мирный договор с Токио, но Курилы — это не спорная территория, а часть России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 30 января 2024 года заявил, что подписание мирного договора между Россией и Японией возможно с учётом того, что российская Конституция защищает территориальную целостность страны.