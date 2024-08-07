Токио, 7 августа, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился до конца лета ускорить работу по внесению изменений в конституцию, которые зафиксируют статус японских Сил самообороны.

Stephanie Scarbrough/AP/TASS Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Он дал такое поручение на заседании комитета по конституционным изменениям правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), главой которой является.

«Мы должны чётко прописать в Основном законе нашей страны самую главную обязанность государства — защищать жизни своих граждан», — процитировало его слова агентство Kyodo.

Кисида отметил, что в Основном законе страны должно быть чётко прописано понятие «чрезвычайное положение», которое власти смогут объявлять в случае нападения на страну, крупномасштабного стихийного бедствии или эпидемии.

«Но важно, чтобы общество решило, включать пункты о чрезвычайном положении и Силах самообороны в конституцию или нет», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьёва заявила, что Москва примет контрмеры в случае, если Токио отменит девятую статью конституции об отказе от армии. Она подчеркнула, что Россия внимательно следит за попытками Токио подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции.

Дипломат добавила, что российская сторона в качестве ответа вынуждена принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности, так как такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности РФ.