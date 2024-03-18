Токио, 18 марта, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Япония собирается после 2028 года направить двух астронавтов на Луну в рамках космической программы США Artemis. Об этом 17 марта сообщила японская газета The Japan Times со ссылкой на источники.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Уточняется, что японская и американская стороны могут достичь соглашения по этому вопросу после намеченной на 10 апреля встречи в Вашингтоне премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена.

По информации издания, Япония и США также рассматривают возможность договориться об эксплуатации разработанного японскими учёными лунохода в течение десяти лет.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта отложили первый запуск японской частной ракеты Kairos-1 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii. По словам главы префектуры Вакаяма Сюхэя Кисимото, такое решение приняли из-за захода судна в объявленную зоной повышенной опасности акваторию.

Аэрокосмическое агентство Японии JAXA 12 января успешно запустило ракету-носитель Н2А с оптическим спутником «Когаку-8» на борту. Спутник принадлежит японскому правительству и предназначен для сбора информации о поверхности Земли.