Вашингтон, 22 сентября, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава правительства Японии Фумио Кисида и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе призвали реформировать Совет Безопасности ООН. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в формате QUAD.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Объединение QUAD образуют все четыре указанные страны. Участники мероприятия считают, что в в число его постоянных и непостоянных членов СБ ООН необходимо включить государства Африки, Азии и Латинской Америки и Карибского бассейна.

Они утверждают, что так Совбез станет более расширенным, прозрачным, эффективным и демократичным.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года генсек ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость реформировать Совбез всемирной организации и Бреттон-Вудскую финансовую систему. Он пояснил, что существующие структуры глобального управления создавались после Второй мировой войны, когда многие африканские страны были всё ещё под управлением колониальных держав.

9 декабря о назревшей реформе СБ ООН заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что у Анкары больше не осталось надежд на Совбез.

В феврале 2024 глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что для России неприемлемо, чтобы состав постоянных членов Совбеза ООН был расширен за счёт представителя Запада. Он добавил, что у ФРГ и Японии не получится попасть в состав СБ организации вместе с Индией и Бразилией.