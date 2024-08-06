Токио, 6 августа, 2024, 05:54 — ИА Регнум. На траурной церемонии, посвящённой памяти жертв американской ядерной бомбардировки Хиросимы, премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал упоминать США, сбросивших атомную бомбу на город в 1945 году. Трансляцию мероприятия 6 августа вёл телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Кисида Фумио. Премьер-министр Японии

«В этот день 79 лет назад из-за атомной бомбы были потеряны, как считается, сто с лишним тысяч жизней. Город превратился в пепел, у людей отняли мечту и счастливое будущее. А те, кто выжил, перенес непередаваемые трудности», — заявил Кисида, не напоминая о ключевой роли США как виновника трагедии.

При этом премьер Японии в очередной раз указал, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия. Выдвинув ложное обвинение в адрес России, Кисида пообещал, что Япония, как единственная в мире страна, пострадавшая от атомной бомбардировки, будет делать всё возможное «для достижения мира без ядерного оружия». По словам Кисиды, Япония намерена играть роль моста для достижения взаимопонимания между ядерными и безъядерными странами.

Атомные бомбардировки двух японских городов Хиросимы и Нагасаки осуществили США в 1945 году. Эти бомбардировки стали единственными в истории человечества случаями боевого применения ядерного оружия. Атомную бомбу «Малыш» сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года. В результате взрыва бомбы только за один день погибло, по разным оценкам, от 60 тыс. до 100 тыс. человек. Число жертв продолжало расти за счёт умерших от ран и лучевой болезни. Общее число погибших на сегодняшний день превышает 350 тыс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил президент России Владимир Путин, Россию постоянно пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так, и призвал не доводить даже до угрозы использования ядерного оружия. Кроме того, российский лидер напомнил, что именно США были единственной страной, которая применила ядерное оружие, сбросив его на Хиросиму и Нагасаки.

13 апреля зампред Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза организации заявил, что Япония как единственная пережившая атомные удары во Второй мировой войне страна никогда не смирится с «ядерной угрозой» со стороны России, так как повторение трагедий Хиросимы и Нагасаки «недопустимо». При этом она не упомянула, что ядерные удары по Японии в 1945 году нанесли США.

Позднее в этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что власти Японии демонстрируют неуважение к памяти жертв ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, увязывая эту тему с Россией. Она также назвала классическим примером «фейк ньюс» и дезинформации замалчивание преступной ядерной атаки США на Японию.