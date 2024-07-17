Токио, 17 июля, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида 17 июля принес официальные извинения жертвам принудительной стерилизации, которая проводилась в стране в 1948–1996 годах и коснулась около 25 тысяч человек.

Евгений Биятов/РИА Новости Фумио Кисида

Ранее Верховный суд Японии признал положения закона «о защите евгеники» не соответствующими конституции страны и постановил выплатить жертвам компенсации, хотя срок исковой давности уже истёк.

«Учитывая, что мы применяли этот закон, ответственность правительства за его исполнение, в том числе за способ его исполнения, чрезвычайно велика. Я искренне извиняюсь за это от имени правительства», — сказал Кисида в эфире телеканала NHK.

Он также назвал принудительную стерилизацию унижением человеческого достоинства и заявил, что правительство разработает новую систему выплаты компенсаций жертвам.

Как передавало ИА Регнум, в 2019 году занимавший тогда пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ извинился перед жертвами принудительной стерилизации и заявил, что правительство приложит все усилия к тому, чтобы подобные явления никогда не повторялись.

Тогда же парламент Японии принял закон о выплате компенсаций в размере 3,2 млн иен (28 600 долларов по курсу того времени) каждому подвергшемуся принудительной стерилизации. При этом имеющими право на компенсацию были признаны лишь 1100 человек.

В период с 1948 год по 1996 год «закон о евгенике» разрешал стерилизацию граждан Японии с нарушениями интеллекта, психическими заболеваниями или наследственными расстройствами. По данным министерства здравоохранения страны, были стерилизованы около 25 000 инвалидов, в том числе около 16 500 человек были прооперированы без их согласия.