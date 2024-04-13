Вашингтон, 13 апреля, 2024, 05:57 — ИА Регнум. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал «стыдом и позором» заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Конгрессе США 12 апреля.

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press Фумио Кисида

Кисида высказал обеспокоенность в связи с возможностью «ещё одной катастрофы» с использованием ядерного оружия, но умолчал о том, кто устроил первую — атомную атаку на Хиросиму и Нагасаки.

Премьер в своей речи перед американскими конгрессменами поклялся, что Япония — «верный союзник и стойкий друг» Соединённых Штатов. Он в очереной раз повторил, что Россия якобы «продолжает угрожать применением ядерного оружия».

Американские политики при этом неоднократно стоя аплодировали Кисиде.

«Какой стыд и позор», — прокомментировал на своей странице в соцсети X Дмитрий Полянский.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель постпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявила, что Токио «не смирится с российской ядерной угрозой». Однако она не упомянула о виновных в атомных бомбардировках в прошлом столетии Хиросимы и Нагасаки.

Дипломат не сказала во всеуслышание, что в трагедии Японии виноваты американцы. По словам Сино, от России якобы регулярно звучит ядерная риторика.

В мае 2023 года в Хиросиме прошёл саммит «Большой семёрки». На встрече выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида, который ни разу не сказал, какая страна ударила ядерным оружием по этому городу.

6 августа заместитель генсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу зачитала послание главы организации Антониу Гутерриша, который почтил память жертв атомных бомбардировок в Японии. При этом в документе не было ни слова о том, что США стояли за этими атаками.

Конгрессмен-республиканец 72-летний Тим Уолберг на встрече с избирателями в штате Мичиган США призвал «поскорее покончить» с сектором Газа. При этом политик предложил «рецепт»: поступить так, как США сделали с Хиросимой и Нагасаки.