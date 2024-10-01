Токио, 1 октября, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Правительство Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе, сообщает 1 октября агентство Kyodo.

KIMIMASA MAYAMA/EPA/ТАСС

Позже обе палаты японского парламента должны провести голосование по утверждению кандидатуры нового премьер-министра.

Планируется, что пост главы правительства Японии должен занять новый председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) страны Сигэру Исиба.

Как сообщало ИА Регнум, в июне японская оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии подала в парламент страны проект резолюции о недоверии правительству Фумио Кисиды. Причиной такого шага стали многочисленные сообщения о финансовых нарушениях в Либерально-демократической партии.

Газета Asahi опубликовала результаты своего опроса, который показал, что политику правящей в Японии партии поддерживают лишь 19% граждан страны. Этот показатель стал самым низким за время проведения подобных опросов с 2001 года.

14 августа появилась информация о том, что Фумио Кисида планирует покинуть пост премьер-министра после выборов председателя Либерально-демократической партии. 27 сентября новым главой ЛДП избрали 67-летнего Сигэру Исибу.

29 сентября стало известно, что новый лидер Либерально-демократической партии Японии решил до конца октября распустить нижнюю палату парламента и провести досрочные всеобщие выборы.