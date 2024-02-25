Материалы с тегом «Диана Арбенина»
В Южно-Сахалинске отменили концерт Арбениной
Организаторы отменили концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске, который планировали провести 25 февраля, сообщили журналистам в компании, занимающейся распространением билетов. «Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске», —...
25 февраля 2024
Глава Владивостока попросил отменить концерты Орбакайте и Арбениной
Мэр Владивостока Константин Шестаков, который до этого высказывался против отмены концертов, отправил организаторам письмо с просьбой отменить выступление Кристины Орбакайте, а также предстоящий концерт Дианы Арбениной в городе. Об этом ТАСС сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ)...
7 февраля 2024
Концерт Арбениной во Владивостоке согласовали с Минюстом
Концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на 27 февраля во Владивостоке, который ранее попросили отменить местные жители, состоится. Об этом сообщили в муниципальном центре управления городской администрации (МЦУ). В МЦУ пояснили, что в городскую администрацию через интернет-приёмную...
24 января 2024
Во Владивостоке жители попросили отменить концерт Арбениной
Власти Владивостока рекомендовали организаторам отменить концерт певицы Дианы Арбениной, продажа билетов пока приостановлена. Это сделано по просьбе жителей города. К губернатору Приморья Олегу Кожемяко в комментариях в Telegram-канале обратился один из пользователей Юрий и попросил отменить...
19 января 2024
В Томске отменили концерт Дианы Арбениной из-за жалоб местных жителей
В Томске концерт певицы и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили из-за жалоб местных жителей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на начальника департамента по культуре Томской области Елену Шагову. «У Дворца спорта был договор с продюсерской компанией о...
новость часа
22 ноября 2023
Козырев* объяснил заявления Арбениной об СВО тем, что она в «заложниках»
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина не поменяла свою позицию о событиях на Украине, а «находится в России в заложниках», считает основатель и бывший генеральный продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Ранее Арбенина на концерте в...
26 октября 2023
После слов Арбениной об СВО её атаковали украинские фанаты
Симпатизирующие киевскому режиму подписчики лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в социальных сетях подвергли певицу резкой критике и начали массово отписываться от неё после того, как Арбенина на концерте в Новосибирске вышла на сцену вместе с женой бойца, участвующего в спецоперации, а...
25 октября 2023
Арбенина спела дуэтом с женой бойца СВО на концерте в Новосибирске
Певица Диана Арбенина спела дуэтом с супругой военнослужащего и активисткой Комитета семей воинов Отечества во время концерта в Новосибирске. Об этом сообщает 23 октября пресс-служба организации. Арбенина пригласила активистку Лидию Яструб на сцену и вместе с ней исполнила композицию «Секунду...
23 октября 2023
Концерт Арбениной в Саратове отменили
Концерт исполнительницы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», который должен был состояться в Ледовом дворце спорта «Кристалл» в Саратове, отменили. Об этом 20 октября сообщило региональное министерство спорта на своей странице во «ВКонтакте». «Сообщаем вам, что концерт певицы Дианы Арбениной...
20 октября 2023
В трёх российских городах потребовали отмены концертов Дианы Арбениной
Жители ещё трёх российских городов потребовали отмены концертов Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Как стало известно ИА Регнум 16 октября, видеть исполнительницу не хотят в Ижевске, Новосибирске и Пензе. Жители Пензы обратились к губернатору с требованием запретить концерт группы из-за...
16 октября 2023
В Сургуте хотят добиться отмены концерта Дианы Арбениной
Активисты регионального отделения организации «Русская Община» в ХМАО пообещали сделать всё возможное, чтобы не допустить проведение концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, который запланирован на октябрь в Сургуте. Об этом 14 августа сообщило издание «Вестник Сургутского района»...
14 августа 2023
В Госдуме посоветовали Арбениной выступить перед ранеными бойцами
Выступление лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону, несмотря на официально объявленную отмену концерта и общественный резонанс, вызвало недоумение у депутата Госдумы Екатерины Стенякиной. «Для меня очень удивительно. До вчерашнего дня никто даже не заключал договор с...
новость часа
27 июня 2023
Арбенина выступит в Ростове, несмотря на официальную отмену
Несмотря на официально объявленную отмену концерта, закрытие аэропорта в Минводах и общественный резонанс, Диана Арбенина выступит в городе. Как рассказал ИА Регнум её PR-менеджер Максим Задворнов, «всё идёт по плану». По его словам, артистка вышла на саунд-чек и концерт состоится. Накануне в...
27 июня 2023
Арбенина отказалась признавать отмену концерта в Ростове-на-Дону
Певица Диана Арбенина и её представители утверждают, что концерт в Ростове-на-Дону, отмену которого подтвердила концертная площадка, всё же состоится. Так, в беседе с ИА Регнум в культурно-спортивном комплексе (КСК) «Экспресс» указали, что выступления Арбениной и «Ночных снайперов» 27 июня в планах...
26 июня 2023
В Ростове-на-Дону отменили концерт Дианы Арбениной
Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону отменили за сутки до проведения. Информацию об этом ИА Регнум подтвердили в культурно-спортивном комплексе (КСК) «Экспресс» в Ростове-на-Дону. Именно на этой площадке должно было состояться выступление. Сама Арбенина днём...
новость часа
26 июня 2023
В Госдуме потребовали отменить концерт Арбениной в Ростове-на-Дону
Отменить концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Ростове-на-Дону потребовала депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Об этом 23 июня сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что Стенякина написала письмо директору культурно-спортивного комплекса «Экспресс», в котором 27 июня должен...
23 июня 2023
Директор «Ночных снайперов» опроверг сведения об отмене концертов Арбениной
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, несмотря на полученную травму, не будет отменять концерты, запланированные в июне в Нальчике, Ростове-на-Дону, Волгораде и Краснодаре. Об этом 29 мая сообщил ТАСС концертный директор группы Александра Рерих. «Были некие сомнения, когда артистка...
29 мая 2023
В Узбекистане отменили концерты Дианы Арбениной
В Узбекистане отменили концерты группы Дианы Арбениной «Ночные снайперы». Организаторы перенесли выступления, запланированные в трёх городах на май, не уточнив, на какой срок. Об этом сообщил билетный оператор iticket. uz в Telegram-канале. «В связи с невозможностью выполнения технических райдеров...
16 мая 2023
Диана Арбенина заявила об отмене в России всех апрельских концертов
Запланированные в апреле концерты Дианы Арбениной и рок-группы «Ночные снайперы» в ряде российских городов отменены. Об этом во время онлайн-концерта на своем YouTube-канале заявила певица. «Все города, которые стояли у нас в апреле, куда мы хотели приехать, побоялись проводить концерты», —...
10 апреля 2023
В Перми отменили концерт Дианы Арбениной
В Перми отменили концерт Дианы Арбениной и её группы «Ночные снайперы». Об этом 10 апреля сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края Михаила Аминова. ЦСП курирует работу спорткомплекса им. Сухарева, в котором 12 апреля должен был пройти концерт...
10 апреля 2023