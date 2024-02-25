Владивосток, 25 февраля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, запланированный на 25 февраля в Южно-Сахалинске, не состоится. Выступление певицы отменил организатор. Об этом сообщили в организации по распространению билетов «Сахалин65. ру».

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Диана Арбенина

«Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Мы оповестили об этом зрителей через СМС-сообщения», ― рассказали в беседе с ТАСС в организации.

В письме от руководства дворца спорта «Кристалл», где должно было состояться выступление, говорится, что предоставить арену для проведения концерта будет невозможно в связи с подготовкой и проведением чемпионата и первенства Сахалинской области по чир спорту, а также фестиваля по чир спорту «Зимний» в период с 22 по 26 февраля.

Продажу билетов на концерт приостановили за несколько дней до его отмены. Собеседник также добавил, что деньги за приобретённые билеты зрителям вернут на банковские карты.

Кроме того, концерт Арбениной официально отменили ещё одном дальневосточном городе. 27 февраля у певицы было запланировано выступление во Владивостоке.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января власти Владивостока рекомендовали организаторам отменить концерт Дианы Арбениной. Об этом ранее попросили горожане, которые назвали певицу «противником СВО». Продажи билетов приостановили.

Однако в муниципальном центре управления городской администрации (МЦУ) заявили, что концерт певицы, запланированный на 27 февраля, состоится. В МЦУ пояснили, что Арбенина официально не является иноагентом или релокантом, деятельность её группы не запрещена, а творческий репертуар соответствует цензуре.

7 февраля стало известно, что мэр Владивостока Константин Шестаков, который до этого высказывался против отмены концертов, отправил организаторам письмо с просьбой отменить выступление Кристины Орбакайте, а также предстоящий концерт Дианы Арбениной в городе.

Концерт Арбениной и её группы из-за жалоб местных жителей отменили в ноябре в Томске. Перед этим выступление певицы отменили в Саратове. Тогда причины не уточняли.

Жители трёх российских городов 16 октября потребовали отмены концертов Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Певицу не захотели видеть в Ижевске, Новосибирске и Пензе. Во всех трёх городах жители напомнили местным властям, что исполнительница выступала с критикой СВО.

Сама исполнительница 17 октября призвала жителей России прекратить требовать отмены её концертов. Она также назвала требования россиян об отмене её выступлений «диванным пинг-понгом».