* Козырев — запрещённая в России организация

Москва, 26 октября, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина не поменяла свою позицию о событиях на Украине, а «находится в России в заложниках», считает основатель и бывший генеральный продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина

Ранее Арбенина на концерте в Новосибирске вышла на сцену вместе с женой бойца, участвующего в специальной военной операции, а после выступления заявила, что поддерживает свою страну, но не считает нужным показывать это публично. При этом артистка высказалась про российских воинов в СВО: «Пацаны там дело делают».

«Тут произошло следующее. Все артисты находятся под прессингом властей», — сказал Козырев в эфире телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в России иностранным агентом).

По его словам, те, кто не поддерживает спецоперацию, в России якобы «чувствуют себя в заложниках».

«Диана могла уехать, но она сознательно решила этой возможностью не пользоваться, решив: это моя страна, они меня не сломают», — считает он.

Козырев при этом отметил, что фраза Арбениной о «пацанах», которые там «делают своё дело», его резанула.

«Но вы видите, как на видео Диана судорожно ищет формулировки, чтобы не наговорить лишнее, за что ей придется стыдно», — уверен её друг и иноагент Михаил Козырев.

В словах Арбениной, полагает Козырев, уверенный в проукраинских взглядах певицы, «нет перехода на тёмную сторону» и поддержки СВО, есть только «сопереживание чужому горю».

Как сообщало ИА Регнум, симпатизирующие киевскому режиму подписчики Арбениной в социальных сетях подвергли певицу резкой критике и начали массово отписываться от неё.

Позицию Арбениной её критики сравнивают с поведением лидера группы «Звери» Романа Билыка, который так же, как и «Ночные снайперы», выступал на Украине уже после того, как киевский режим начал войну против Донбасса, и который в 2023 году приехал в зону спецоперации и дал концерт для российских бойцов.

Однако граждане России не забывают изначальную позицию артистов. Арбенина летом 2014 года выступила с концертом в Киеве, в ходе которого заявила, что она «с народом Украины», и попросила прощения за тех своих российских коллег, которые не сделали аналогичных заявлений. В 2018 году, отвечая на вопрос о событиях в Донбассе, певица заявила, что она «ни на чьей стороне», поскольку «правды никто не знает».

Концерту же в Новосибирске, на котором Арбенина намекнула на новую позицию относительно СВО, предшествовали сразу несколько отмен выступлений певицы в России. В частности, из-за её антивоенных песен и подозрений в симпатиях к Украине концерты отменили в Йошкар-Оле и Саратове.