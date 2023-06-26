Ростов-на-Дону, 26 июня, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Певица Диана Арбенина и её представители утверждают, что концерт в Ростове-на-Дону, отмену которого подтвердила концертная площадка, всё же состоится.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Диана Арбенина

Так, в беседе с ИА Регнум в культурно-спортивном комплексе (КСК) «Экспресс» указали, что выступления Арбениной и «Ночных снайперов» 27 июня в планах нет.

После этого корреспонденту ИА Регнум pr-менеджер артистки Максим Задворнов заявил, что «концерт в Ростове завтра будет, совершенно точно». После этого Арбенина в соцсетях опубликовала новый пост, в котором лаконично прописала «Ростов-на-Дону! Скоро будем петь».

Арбенина столкнулась с отменой своих концертов по России после того, как зрители указали на её сомнительную позицию относительно России и СВО. Сама певица резко и прямо своё мнение относительно событий последнего года не высказывала, однако выпустили песню, в которой продемонстрировала явную антивоенную позицию.

По данным СМИ, ранее Арбенина на концерте в Киеве «каялась» за воссоединение России и Крыма.

Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией направил в Генеральную прокуратуру просьбу о проверке Дианы Арбениной по статье о дискредитации вооруженных сил.