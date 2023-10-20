Саратов, 20 октября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Концерт исполнительницы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», который должен был состояться в Ледовом дворце спорта «Кристалл» в Саратове, отменили. Об этом 20 октября сообщило региональное министерство спорта на своей странице во «ВКонтакте».

Известия/Александр Казаков Певица Дианп Арбенина

«Сообщаем вам, что концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на базе ЛДС «Кристалл» 26 октября, не состоится», — говорится в сообщении.

Причины, по которым отменено мероприятие, не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября жители трёх российских городов потребовали отмены концертов Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Певицу не захотели видеть в Ижевске, Новосибирске и Пензе. Во всех трёх городах жители напомнили местным властям, что исполнительница выступала с критикой СВО.

Сама исполнительница 17 октября призвала жителей России прекратить требовать отмены её концертов. Она также назвала требования россиян об отмене её выступлений «диванным пинг-понгом».

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин 6 апреля направил в Генпрокуратуру просьбу о проверке Арбениной по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Он напомнил, что певица неоднократно критически высказывалась против спецоперации, а после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году на концерте в Киеве попросила прощения за своих российских коллег и выразила единство с украинским народом.