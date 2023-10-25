Москва, 25 октября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Симпатизирующие киевскому режиму подписчики лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в социальных сетях подвергли певицу резкой критике и начали массово отписываться от неё после того, как Арбенина на концерте в Новосибирске вышла на сцену вместе с женой бойца, участвующего в спецоперации, а после выступления заявила, что поддерживает свою страну, но не считает нужным делать это публично.

Артем Геодакян/ТАСС Диана Арбенина

«Эх, Диана, Диана! Ты для меня теперь (регулярно выступающая в Донбассе певица Юлия. — Прим. ред.) Чичерина!», «Позор! Как бы ни надавили, всегда можно выкрутиться, уехать, найти способ жить», — написал один из комментаторов.

«Отписка», — заявил другой.

Позицию Арбениной её критики сравнивают с поведением лидера группы «Звери» Романа Билыка, который так же, как и «Ночные снайперы», выступал на Украине уже после того, как киевский режим начал войну против Донбасса, и который в 2023 году приехал в зону спецоперации и дал концерт для российских бойцов.

При этом подписчики Арбениной, поддерживающие российское государство, выражают сомнения в искренности певицы и напоминают о её более ранних заявлениях. В частности, артистка отмечала, что ни за что не поедет в Донбасс, выпустила песню с антивоенным посылом и во время выступлений на Украине извинялась, что не все её коллеги ездят выступать на украинскую территорию.

Сама Арбенина ни на те, ни на другие комментарии в соцсетях не реагирует.

Арбенина летом 2014 года выступила с концертом в Киеве, в ходе которого заявила, что она «с народом Украины», и попросила прощения за тех своих российских коллег, которые еще не сделали аналогичных заявлений и не выступили против возвращения Крыма в Россию. При этом уже в 2018 году, отвечая на вопрос о событиях в Донбассе, певица заявила, что она «ни на чьей стороне», поскольку «правды никто не знает».

В октябре 2023 года после концерта в Новосибирске, в ходе которого Арбенина спела одну из песен вместе с женой бойца, участвующего в спецоперации, певица заявила, что поддерживает свою страну, но не считает нужным выпячивать свой патриотизм. Она предположила, что нарочито «патриотичное» поведение не одобрили бы и воюющие сейчас за Россию «пацаны, которые там дело делают».

Этому концерту предшествовали сразу несколько отмен выступлений Арбениной в России. В частности, из-за её размытой позиции относительно СВО октябрьские концерты отменили в Йошкар-Оле и Саратове.