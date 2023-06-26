Ростов-на-Дону, 26 июня, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону отменили за сутки до проведения. Информацию об этом ИА Регнум подтвердили в культурно-спортивном комплексе (КСК) «Экспресс» в Ростове-на-Дону. Именно на этой площадке должно было состояться выступление.

Дарья Драй ИА Регнум Диана Арбенина

Сама Арбенина днём ранее написала в своём Telegram-канале, что выступление состоится. Концерт уже должен был состояться, но был перенесён, по официальной версии музыкантов, из-за состояния здоровья Арбениной. Однако его анонс с самого начала вызывал противоречивые отзывы, так как она ранее выражала недовольство проведением специальной военной операции России на Украине, но не выступала с резкой критикой.

Однако Генеральную прокуратуру попросили проверить высказывания певицы. Арбенина также ранее отметила, что не собирается покидать Россию, поскольку считает важным оставаться со своим народом. При этом она добавила, что считает происходящее в России огромной трагедией. Ранее Арбенина критиковала воссоединение Крыма с Россией и говорила, что ни в коем случае не поедет в Донбасс.