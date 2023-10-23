Новосибирск, 23 октября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Певица Диана Арбенина спела дуэтом с супругой военнослужащего и активисткой Комитета семей воинов Отечества во время концерта в Новосибирске. Об этом сообщает 23 октября пресс-служба организации.

Телеграм канал «Комитет семей воинов Отечества» (https://t.me/KSVORF) Диана Арбенина после концерта

Арбенина пригласила активистку Лидию Яструб на сцену и вместе с ней исполнила композицию «Секунду назад» на концерте 22 октября. После выступления певица встретилась с другими активистками комитета — жёнами и матерями действующих и погибших бойцов. Она рассказала женщинам о военнослужащем, который сразу после её концерта отправился в зону боевых действий. Арбенина попросила активисток узнать, что с этим человеком, всё ли с ним в порядке. Женщины на прощание подарили певице окопную свечу — символ их веры в Победу.

Позже в соцсетях Арбенина призналась, что её сердце разрывалось от сочувствия к горю матерей, чьи сыновья погибли в бою.

«Девчонки пришли на концерт. Показывали фотографии своих погибших сыновей. Сердце рвётся», — написала Арбенина.

В двух своих песнях «Не молчи» и «Замолчу» («Бар-мицва») Арбенина выразила разное отношение к конфликтам на Украине и на Ближнем Востоке. В первой песне, написанной сразу после 24 февраля 2022 года, исполнительница критикует военные действия. Вторая композиция, посвящённая противостоянию Израиля и ХАМАС, содержит призыв к израильтянам надевать форму и идти сражаться.

Новосибирские активисты накануне концерта Арбениной требовали отменить её выступление. Граждане обратились к местным депутатам Госдумы и министерству культуры и напомнили о критических высказываниях певицы по поводу СВО. Одна из противниц назвала выступления «неопределившейся» Арбениной плевком в лицо российским солдатам, которые гибнут, пока оппозиционеры зарабатывают деньги.

Как сообщало ИА Регнум, из-за критики Арбениной в отношении СВО и отказа выступать в Крыму её концерты были отменены во многих российских городах. В апреле текущего года от её выступления отказались Чебоксары, затем — Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону. Недавно отмены произошли в Йошкар-Оле и Саратове. В октябре певицу не захотели видеть в Ижевске, Новосибирске и Пензе. Жители этих городов напомнили местным властям о позиции исполнительницы.

Сама Арбенина 17 октября призвала жителей России прекратить требовать отмены её концертов. Она заявила в соцсетях, что будет давать концерты до тех пор, пока у неё есть желание петь, и назвала требования россиян об отмене её выступлений «диванным пинг-понгом».

В мае Арбенина опровергла сообщения об отъезде из России, появившиеся в Telegram-каналах. Она подчеркнула, что остаётся в своей стране со своим народом и культурой, при этом назвала конфликт на Украине «огромной трагедией».