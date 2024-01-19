Владивосток, 19 января, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Власти Владивостока рекомендовали организаторам отменить концерт певицы Дианы Арбениной, продажа билетов пока приостановлена. Это сделано по просьбе жителей города.

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина

К губернатору Приморья Олегу Кожемяко в комментариях в Telegram-канале обратился один из пользователей Юрий и попросил отменить концерт Арбениной, написав, «зачем нам тут противники СВО». Поддержали его и другие подписчики.

Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока ответил ему, что певица «официально не является иноагентом или релокантом».

«Деятельность её группы не запрещена. Творческий репертуар соответствует цензуре. Ваша гражданская позиция понятна и оправдана. Управлением культуры администрации города Владивостока направлены рекомендации об отмене концерта его организаторам», — говорится в ответе МЦУ.

Выступление Арбениной должно было пройти в комплексе «Фетисов Арена» 27 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре в Томске концерт Дианы Арбениной и её группы отменили из-за жалоб местных жителей.

Перед этим концерт Арбениной отменили в Саратове. Тогда причины, по которым отменено мероприятие, не уточнялись.

16 октября жители трёх российских городов потребовали отмены концертов Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Певицу не захотели видеть в Ижевске, Новосибирске и Пензе. Во всех трёх городах жители напомнили местным властям, что исполнительница выступала с критикой СВО.

Сама исполнительница 17 октября призвала жителей России прекратить требовать отмены её концертов. Она также назвала требования россиян об отмене её выступлений «диванным пинг-понгом».