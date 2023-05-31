Москва, 27 июня, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Выступление лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону, несмотря на официально объявленную отмену концерта и общественный резонанс, вызвало недоумение у депутата Госдумы Екатерины Стенякиной.

Дарья Драй ИА Регнум Диана Арбенина

«Для меня очень удивительно. До вчерашнего дня никто даже не заключал договор с Арбениной», ― отметила в беседе с корреспондентом ИА Регнум парламентарий.

Она подчеркнула, что настаивала на отмене концерта исполнительницы, выполняя просьбу своих избирателей. Депутат призналась, что песни Арбениной ей нравятся, но в такое ответственное для страны время необходимо чётко обозначить свою позицию.

«Пока она не извинится за то, что она не признает итоги референдума в Крыму, я буду отстаивать позицию свою и своих избирателей. Пусть едет в госпиталь, перечислит деньги в фонд ветеранов «Защитников Отечества». В такое ответственное время нужно чётко обозначить свою позицию. Я её конкретно об этом прошу», ― подчеркнула Стенякина.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня Арбенина заявила, что концерт группы «Ночные снайперы» в Ростове-на-Дону состоится, как и было намечено, 27 июня. Выступление должно было состояться раньше, но его перенесли, по версии группы, из-за состояния здоровья исполнительницы. Вместе с тем высказывались версии, что концерты были отменены из-за позиции лидера «Ночных снайперов» в отношении специальной военной операции России на Украине.

На следующий день в культурно-спортивном комплексе (КСК) «Экспресс» в Ростове-на-Дону сообщили ИА Регнум, что выступление Арбениной и «Ночных снайперов» отменено. Однако сама артистка и её представители данную информацию, по сути, опровергли, продолжая анонсировать выступление.

Pr-менеджер артистки Максим Задворнов также заявил, что «концерт в Ростове завтра будет совершенно точно».

27 июня Задворнов сообщил, что артистка вышла на саунд-чек и концерт состоится.

Ранее с требованием отменить концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Ростове-на-Дону выступила депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Она написала письмо директору культурно-спортивного комплекса «Экспресс», в котором 27 июня должен был состояться концерт.

Парламентарий указала, что у Арбениной целый список дискредитирующих Россию высказываний: от недовольства присоединением Крыма в 2014 году до негативной оценки специальной военной операции. Депутат считает, что концерт разрешать нельзя, поскольку артисты с такой риторикой не имеют морального права зарабатывать на выступлениях в России.

Концерты Арбениной начали массово отменять с апреля. Выступления отменили в Ульяновске, Перми, Казани и ряде других городов. Представители концертных залов отказывались сообщать о причинах отмен.