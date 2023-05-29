Москва, 29 мая, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, несмотря на полученную травму, не будет отменять концерты, запланированные в июне в Нальчике, Ростове-на-Дону, Волгораде и Краснодаре. Об этом 29 мая сообщил ТАСС концертный директор группы Александра Рерих.

Сергей Бобылев/ТАСС Диана Арбенина

«Были некие сомнения, когда артистка получила травму спины. Но она хорошими темпами идёт на поправку, поэтому концерты состоятся», — сказала она.

Рерих добавила, что также не планируется отменять концерт Арбениной, запланированный в Москве в июле по случаю 30-летия «Ночных снайперов».

Об отмене трёх июньских концертов Арбениной сообщил Telegram-канал Shot, ссылаясь на данные от организаторов мероприятий на местах. В мае из-за травмы певицы отменили её концерт в Нальчике.

В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Арбенина, выступая в Киеве, попросила прощения у украинцев. После начала специальной военной операции на Украине она делала расплывчатые заявления об СВО, что многие трактовали как осуждение.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил в Генпрокуратуру РФ обращение с просьбой проверить, попадают ли высказывания Арбениной под статью о дискредитации Российской армии. В апреле все её запланированные концерты в ряде городов отменили.