Владивосток, 24 января, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на 27 февраля во Владивостоке, который ранее попросили отменить местные жители, состоится. Об этом сообщили в муниципальном центре управления городской администрации (МЦУ).

Известия/Александр Казаков Диана Арбенина

В МЦУ пояснили, что в городскую администрацию через интернет-приёмную поступило два официальных обращения с просьбой отменить концерт Арбениной. Организаторам рекомендовали согласовать выступление с Министерством юстиции, что они и сделали.

«Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» проводится в соответствии с действующим законодательством, отмены не планируется», — говорится в сообщении.

На онлайн-площадке Vl.ru сейчас можно купить билеты на концерт Арбениной, которые были недоступны на прошлой неделе.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января власти Владивостока рекомендовали организаторам отменить концерт певицы Дианы Арбениной. Продажи билетов приостановили.

Об этом ранее попросили горожане, которые назвали певицу «противником СВО». Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока ответил, что Арбенина официально не является иноагентом или релокантом, деятельность её группы не запрещена, а творческий репертуар соответствует цензуре.

Выступление Арбениной должно было пройти в комплексе «Фетисов Арена» 27 февраля. Организаторы мероприятия пока с концертной площадкой не связывались.

Концерт Дианы Арбениной и её группы из-за жалоб местных жителей отменили в ноябре в Томске. Перед этим выступление певицы отменили в Саратове. Тогда причины не уточнялись.

Жители трёх российских городов 16 октября потребовали отмены концертов Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Певицу не захотели видеть в Ижевске, Новосибирске и Пензе. Во всех трёх городах жители напомнили местным властям, что исполнительница выступала с критикой СВО.

Сама исполнительница 17 октября призвала жителей России прекратить требовать отмены её концертов. Она также назвала требования россиян об отмене её выступлений «диванным пинг-понгом».

Арбенина 23 октября спела дуэтом с супругой военнослужащего и активисткой Комитета семей воинов Отечества во время концерта в Новосибирске. Они исполнили композицию «Секунду назад». После выступления певица встретилась с другими активистками комитета — жёнами и матерями действующих и погибших бойцов. Позже в соцсетях Арбенина призналась, что её сердце разрывалось от сочувствия к горю матерей, чьи сыновья погибли в бою.