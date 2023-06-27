Москва, 27 июня, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Несмотря на официально объявленную отмену концерта, закрытие аэропорта в Минводах и общественный резонанс, Диана Арбенина выступит в городе. Как рассказал ИА Регнум её PR-менеджер Максим Задворнов, «всё идёт по плану».

Дарья Драй ИА Регнум Диана Арбенина

По его словам, артистка вышла на саунд-чек и концерт состоится.

Накануне в культурно-спортивном комплексе (КСК) «Экспресс» в Ростове-на-Дону сообщили ИА Регнум, что выступление Арбениной и «Ночных снайперов» отменено. Однако сама артистка и её представители данную информацию, по сути, опровергли, продолжая анонсировать выступление.

Задворнов 27 июня в очередной раз подчеркнул, что концерт состоится, причём на прежней объявленной площадке — в КСК «Экспресс».

За последние несколько месяцев концерты Арбениной отменили во многих российских городах на фоне общественного резонанса. Зрители и общественники напомнили, что хоть певица громко не озвучивала свою позицию относительно событий на Украине или начала СВО, однако выпустила антивоенную песню.

Генеральную прокуратуру попросили проверить высказывания певицы. По данным СМИ, ранее Арбенина критиковала воссоединение Крыма с Россией и говорила, что ни в коем случае не поедет в Донбасс.