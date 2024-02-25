Южно-Сахалинск, 25 февраля, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Организаторы отменили концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске, который планировали провести 25 февраля, сообщили журналистам в компании, занимающейся распространением билетов.

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина

«Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске», — сказал представитель этой фирмы в разговоре «РИА Новости».

Собеседник агентства уточнил, что компания разослала соответствующие сообщения тем, кто покупал билеты. Денежные средства должны вернуться на их банковские карты автоматически.

Представитель фирмы добавил, что продажу билетов приостановили ещё за несколько дней до отмены концерта.

Ранее депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин потребовал отменить выступление Арбениной. Он объяснил свой призыв позицией певицы по Крыму и Донбассу, а также её высказываниями о специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля стало известно о том, что мэр Владивостока Константин Шестаков. попросил отменить концерты Дианы Арбениной и другой певицы Кристины Орбакайте, которые должны были пройти в городе. До этого чиновник выступал против отмены мероприятий.

8 февраля появилась информация о том, что концерт Орбакайте во Владивостоке отменили. Его планировали провести 19 марта. Перед этим были отменены выступления певицы в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске и Благовещенске.